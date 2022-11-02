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Зеленский заявил о необходимости строить прагматичные отношения с Россией

Владимир Зеленский заявил о необходимости строить прагматичные отношения с Россией
Президент Украины заявил, что договоренности с Россией не имеют для него никакого смысла, так как он не ждет хеппи-энда. «Мы должны строить очень прагматичные отношения, и все», — сказал он
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина должна строить с Россией прагматичные отношения, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению, отметив при этом, что договоренности с Россией не имеют для него никакого смысла.

Он добавил, что лидеры некоторых стран подталкивают Украину к компромиссам с Россией. «Мы там уже были [в договоренностях с Россией], для нас там нет ничего нового, никаких сюрпризов. Я знаю, чем эта история закончится и не хочу ждать концовку. Это не хеппи-энд с этой страной, с этими «соседями». Поэтому хватит. Мы должны строить очень прагматичные отношения, и все», — сказал Зеленский в интервью, опубликованном в его телеграм-канале.

После присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. По словам украинского лидера, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно». Факт невозможности переговоров Зеленский зафиксировал затем в своем указе.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной. 31 октября Путин сказал, что Москва подождет, пока «созреют какие-то необходимые условия» для переговоров с Киевом. «А наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — отметил президент. Отвечая на вопрос, что Россия могла бы предложить Украине, Путин заметил, что, чтобы начать предлагать что-то на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. Заранее выкладывать свою позицию, как считает он, «не всегда целесообразно».

Глава государства напомнил о договоренностях в Стамбуле (речь тогда шла о согласии Украины на нейтральный статус и отказе Киева от стремления вернуть Крым военным путем, а также о гарантиях безопасности для Украины со стороны третьих стран). Однако, по словам Путина, украинцы «взяли потом и все выбросили в корзину», а сейчас вовсе отказались о чем-либо говорить с Россией. «Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать?» —поинтересовался Путин.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Военная операция на Украине Россия переговоры Украина
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