В МИД заявили, что «не закрывают дверь» переговорного процесса по Украине

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Москва готова к любым контактам по Украине и не закрывает дверь в переговорном процессе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всегда открыты к любым видам переговоров, к любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение», — сказала Захарова.

При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона опирается на «свои цели и задачи и на свои национальные интересы».

Российские власти неоднократно говорили, что готовы начать переговоры. В частности, о готовности Москвы к переговорам с Киевом 30 октября заявил глава МИДа Сергей Лавров. При этом в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом и договоренности с Зеленским «ничего не стоят», так как могут быть моментально отменены «по указке извне».

После присоединения к России в результате референдумов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. По словам Зеленского, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно». Ранее Зеленский неоднократно говорил, что Украина откажется от любых переговоров, если Россия проведет референдумы.