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В МИД заявили, что «не закрывают дверь» переговорного процесса по Украине

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Москва готова к любым контактам по Украине и не закрывает дверь в переговорном процессе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всегда открыты к любым видам переговоров, к любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение», — сказала Захарова.

При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона опирается на «свои цели и задачи и на свои национальные интересы».

Российские власти неоднократно говорили, что готовы начать переговоры. В частности, о готовности Москвы к переговорам с Киевом 30 октября заявил глава МИДа Сергей Лавров. При этом в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом и договоренности с Зеленским «ничего не стоят», так как могут быть моментально отменены «по указке извне».

После присоединения к России в результате референдумов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. По словам Зеленского, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно». Ранее Зеленский неоднократно говорил, что Украина откажется от любых переговоров, если Россия проведет референдумы.

Теги
Персоны
МИД Мария Захарова Украина переговоры

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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