Президент ФРГ призвал не решать за Украину в вопросе о мирных переговорах

Украина должна самостоятельно принять решение о начале мирных переговоров, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью телеканалу ARD, его слова приводит пресс-служба президента Германии.

«Мы не можем решать за Украину. Скорее, Украина должна сказать, когда она хочет провести такие переговоры и считает ли она их перспективными», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока главой государства остается Владимир Путин, и подписал соответствующий указ. Это случилось после того как Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов.

Спустя месяц Зеленский заявил, что отдельные страны пытаются подтолкнуть Киев к поиску компромисса с Москвой. Он подчеркнул, договоренности с Россией не имеют для него никакого смысла, так как он не ждет хеппи-энда. «Мы должны строить очень прагматичные отношения, и все», — сказал Зеленский.

Источники The Washington Post сообщили позднее, что в администрации американского президента в частном порядке призывают руководство Украины показать открытость к переговорам с Россией и отказаться от нежелания вести переговоры, пока Путин является президентом страны.

Отказ Зеленского от переговоров обеспокоил отдельные страны Европы, Африки и Латинской Америки из-за влияния конфликта на экономику, однако призывы не означают стремления подтолкнуть Украину к переговорам, подчеркивали собеседники. Они, по словам источников, служат «попыткой обеспечить поддержку киевского правительства другими странами».

Российская сторона не раз заявляла о готовности вести переговоры с Киевом. В конце октября Путин отметил, что Москва подождет, пока для них «созреют какие-то необходимые условия». При этом 30 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом, как и договоренности с Зеленским «ничего не стоят», так как могут быть моментально отменены «по указке извне».

Штайнмайер в конце октября посещал Украину. Это был его первый визит в страну с начала российской спецоперации. Президент побывал в городе Корюковка на севере Черниговской области и в Киеве. Сразу после приезда Штайнмайера в Корюковке объявили воздушную тревогу, из-за чего президент был вынужден провести полтора часа в бомбоубежище. Там он пообщался с местными жителями. Вечером того же дня Штайнмайер провел переговоры с Зеленским.