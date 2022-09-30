Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров

Нынешние киевские власти должны с уважением отнестись к «свободному волеизъявлению» жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил Путин. «Только таким может быть путь к миру», — подчеркнул он

Украина должна немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию его выступления ведет РБК.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент.

«Мы к этому готовы — об этом не раз было сказано», — добавил Путин.

Video

Он также заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также территорий Херсонской и Запорожской областей «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет» и «не предаст».

«И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Статьи Pro Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Инструкции Pro Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Инструкции

Россия же, продолжил он, будет защищать свою землю «всеми имеющимися силами и средствами». «И [мы] сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом — великая освободительная миссия нашего народа», — заявил президент.

Украина проведенные референдумы считает незаконными. Если Россия признает их и осуществит «очередную попытку аннексировать украинскую территорию», это будет значить, что Киеву будет «не о чем говорить с президентом России», заявил президент Украины Владимир Зеленский.