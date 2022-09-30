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Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров

Нынешние киевские власти должны с уважением отнестись к «свободному волеизъявлению» жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил Путин. «Только таким может быть путь к миру», — подчеркнул он

Украина должна немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию его выступления ведет РБК.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент.

«Мы к этому готовы — об этом не раз было сказано», — добавил Путин.

Video

Выступление Путина и подписание договоров после референдумов. Видео
Политика

Он также заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также территорий Херсонской и Запорожской областей «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет» и «не предаст».

«И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — сказал Путин.

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Россия же, продолжил он, будет защищать свою землю «всеми имеющимися силами и средствами». «И [мы] сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом — великая освободительная миссия нашего народа», — заявил президент.

Украина проведенные референдумы считает незаконными. Если Россия признает их и осуществит «очередную попытку аннексировать украинскую территорию», это будет значить, что Киеву будет «не о чем говорить с президентом России», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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