Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров
Украина должна немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию его выступления ведет РБК.
«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент.
«Мы к этому готовы — об этом не раз было сказано», — добавил Путин.
Он также заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также территорий Херсонской и Запорожской областей «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет» и «не предаст».
«И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — сказал Путин.
Россия же, продолжил он, будет защищать свою землю «всеми имеющимися силами и средствами». «И [мы] сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом — великая освободительная миссия нашего народа», — заявил президент.
Украина проведенные референдумы считает незаконными. Если Россия признает их и осуществит «очередную попытку аннексировать украинскую территорию», это будет значить, что Киеву будет «не о чем говорить с президентом России», заявил президент Украины Владимир Зеленский.