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В Киеве объяснили свою позицию по переговорам с Москвой

Михаил Подоляк: Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией
Для начала переговоров с Москвой нужно выполнить всего одно условие, заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Владимир Путин не готов выполнить это условие
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, заявил в «Твиттере» советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, позиция Украины известна и открыта: сначала Россия выводит войска с территории Украины, «потом все остальное».

«Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — написал Подоляк.

Москва неоднократно утверждала, что открыта для переговоров, но Киев не желает садиться за стол.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 ноября заявил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но сейчас не видит возможности для них из-за позиции Киева, который отказался от диалога.

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать свои цели путем переговоров. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве кодифицировано, то есть обращено в закон, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — сказал Песков.

30 сентября, после референдумов о присоединении новых территорий к России, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с президентом Владимиром Путиным. «Когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно», — сказал тогда Зеленский. «Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — добавил он.

Президент Украины также подписал указ о введении в действие решения СНБО, которым констатировал, что вести переговоры с Владимиром Путиным не представляется возможным.

В Кремле на это ответили, что остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины. «Чтобы вести переговоры, нужны две стороны», — отметил тогда Дмитрий Песков. По его словам, Россия «с самого начала спецоперации» выступала за то, чтобы достижение выдвинутых ею условий «обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами».

«А сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа», — заявил тогда представитель Кремля.

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