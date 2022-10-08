МЧС объявило о ликвидации открытого огня на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту начался в шесть часов утра после подрыва грузовика и возгорания топливных цистерн, возгорание тушили 250 человек. СК завел уголовное дело, Путин поручил сформировать комиссию

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Возгорание цистерн с дизельным топливом на Крымском мосту потушено, открытое горение сейчас не наблюдается, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В тушении задействовали 250 спасателей и 70 единиц техники.

Пожар возник утром 8 октября после подрыва грузовика в 6:07 мск, он ехал в Крым со стороны Краснодарского края, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Взрыв стал причиной возгорания семи топливных цистерн, следовавших по железнодорожному пути. В результате частично обрушились два автомобильных пролета Крымского моста, причем судоходная арка повреждений не получила, сообщали в НАК.

Следственный комитет завел уголовное дело (статью УК ведомство не уточнило), по поручению президента Владимира Путина сформирована правительственная комиссия. Главе государства об инциденте доложил премьер-министр Михаил Мишустин.