Обстановка в Крыму после взрыва на мосту. Фоторепортаж
Утром 8 октября на Крымскому мосту взорвался грузовик, что привело к гибели трех человек, возгоранию нескольких железнодорожных цистерн с топливом и обрушению двух автомобильных пролетов. СК возбудил уголовное дело. Движение по мосту сначала ограничили, но потом разрешили для легковых автомобилей и автобусов. Что происходит в Крыму после взрыва на мосту — в фоторепортаже РБК.
Правоохранительные органы на месте взрыва на Крымском мосту.
Люди в одном из продуктовых магазинов в Керчи. После взрыва власти Крыма сначала объявили о вводе ограничения на продажу бакалеи до 3 кг в одни руки, однако позже сообщение пропало. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мера отменена в связи с тем, что гарантирован сухопутный логистический коридор.
Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, запасов бензина и дизельного топлива на полуострове хватит минимум на 15 дней, сообщили в министерстве энергетики.
Люди в ожидании возобновления работы паромной переправы в Керчи. По словам председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, она заработает в ближайшие часы.