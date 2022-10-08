Обстановка в Крыму после взрыва на мосту. Фоторепортаж

Утром 8 октября на Крымскому мосту взорвался грузовик, что привело к гибели трех человек, возгоранию нескольких железнодорожных цистерн с топливом и обрушению двух автомобильных пролетов. СК возбудил уголовное дело. Движение по мосту сначала ограничили, но потом разрешили для легковых автомобилей и автобусов. Что происходит в Крыму после взрыва на мосту — в фоторепортаже РБК.