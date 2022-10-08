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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Обстановка в Крыму после взрыва на мосту. Фоторепортаж

Утром 8 октября на Крымскому мосту взорвался грузовик, что привело к гибели трех человек, возгоранию нескольких железнодорожных цистерн с топливом и обрушению двух автомобильных пролетов. СК возбудил уголовное дело. Движение по мосту сначала ограничили, но потом разрешили для легковых автомобилей и автобусов. Что происходит в Крыму после взрыва на мосту — в фоторепортаже РБК.
Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Правоохранительные органы на месте взрыва на Крымском мосту.

Фото:РИА Новости Крым
Фото: РИА Новости Крым
Очередь в кассах вокзала в Симферополе. После взрыва РЖД сообщили о приостановке продажи билетов в Крым и обратно.
Фото:Алена Попова / ТАСС
Фото: Алена Попова / ТАСС

Люди в одном из продуктовых магазинов в Керчи. После взрыва власти Крыма сначала объявили о вводе ограничения на продажу бакалеи до 3 кг в одни руки, однако позже сообщение пропало. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мера отменена в связи с тем, что гарантирован сухопутный логистический коридор.

Фото:crimeabadnews / VK
Фото: crimeabadnews / VK
Генпрокурор Игорь Краснов поручил обеспечить контроль за ценами на продукты и топливо в Крыму.
Фото:РИА Новости Крым
Фото: РИА Новости Крым
Очередь на автомобильной заправке в Феодосии. 
Фото:crimeabadnews / VK
Фото: crimeabadnews / VK

Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, запасов бензина и дизельного топлива на полуострове хватит минимум на 15 дней, сообщили в министерстве энергетики. 

Фото:Reuters
Фото: Reuters
Ближе к вечеру 8 октября по Крымскому мосту разрешили проезд легковых автомобилей и автобусов, их досматривают, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 
Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

Люди в ожидании возобновления работы паромной переправы в Керчи. По словам  председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, она заработает в ближайшие часы.

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС
Грузовые автомобили на стоянке в ожидании возобновления работы паромной переправы в Керчи. 
Фото:Reuters
Фото: Reuters
Люди наблюдают за последствиями взрыва на Крымском мосту. 
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