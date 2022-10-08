Страховщики оценили стоимость ущерба из-за подрыва на Крымском мосту

Всероссийский союз страховщиков: ущерб Крымском мосту может составить до ₽500 млн

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стоимость одного пролета моста может составлять порядка 200-300 млн руб. Таким образом общий ущерб из-за подрыва моста может составлять до 500 млн руб., сообщили РБК во Всероссийском союзе страховщиков. «Но для оценки надо понимать масштаб разрушений», — сообщили там.

«У нас нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется», — сообщили страховщики.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По данным Национального антитеррористического комитета взорвался грузовой автомобиль, было разрушено два автомобильных пролета моста. Также после взрыва загорелись железнодорожные цистерны, которые проезжали по находящимся неподалеку путям.

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