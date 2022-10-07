Путина поздравили по телефону лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Президент Владимир Путин получает «многочисленные поздравительные послания и телеграммы» от глав государств и правительств зарубежных стран, а также от международных организаций, представителей общественности и политических деятелей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Некоторые лидеры поздравили президента России с 70-летием по телефону.

«Президента Российской Федерации поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза», — сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путина поздравят собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подарит Путину трактор. «Трактор! Такой, на каком я работаю, — «Беларус». Самый лучший, ручной сборки», — заявил Лукашенко.



После этого журналисты уточнили, будет ли трактор «со всеми насадками». На это президент Белоруссии отметил, что «насадок миллион, поэтому это по желанию», но сам он предложит Путину одну — сеялку. «Будем сеять хлеб. Может, еще что-то — она универсальная. Вырастим — и [президенту Польши Анджею] Дуде, [премьеру Польши Матеушу] Моравецкому, Европе там [отдадим], чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», — сыронизировал Лукашенко.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 7 октября поздравил Путина c юбилеем, отметив его успехи в достижении «грандиозной стратегической цели построения сильной России». Северокорейский лидер подчеркнул, что его дружеские отношения с Путиным играют большую роль в развитии сотрудничества России и КНДР, в том числе в борьбе за «защиту мира и стабильности в регионе, за достижение международной справедливости».