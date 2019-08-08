В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,19 -0,14 EUR Бирж. 73,01 -0,17 Brent 57,44 +1,81% USD Нал. 65,65 64,82 EUR Нал. 73,57 72,67 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1195 -0,0008 BTC/USD Бирж. 11 757,00 -228,00 IMOEX 2 704,25 +1,09% RTSI 1 306,48 +1,68% DJIA 26 170,33 +0,63% Nasdaq 7 962,70 +1,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
American International $62 (+9,83%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,42%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+22,66%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
American International $62 (+9,83%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,42%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+22,66%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 14:06
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam-2 ценой в €660 млн Политика, 17:50 Появилось видео задержания и вывоза экс-президента Киргизии из резиденции Общество, 17:48 МЧС предупредило москвичей о ливне и усилении ветра Общество, 17:43 IPO vs DPO: как компании выходят на биржу Pro, 17:41 Генпрокуратура пообещала пресекать несогласованные акции во время выборов Политика, 17:36 СМИ напомнили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку-2» Политика, 17:35 СМИ сообщили об отказе «Ювентуса» продать Дибалу «Тоттенхэму» Спорт, 17:31 СК назвал виновного в ДТП с автобусом под Новороссийском Общество, 17:25 Иркутские бизнесмены оспорили выросшие в 10 раз тарифы на вывоз мусора Бизнес, 17:22 Ученые сообщили о первом появлении сельдяного короля на побережье России Общество, 17:15 Атамбаева вывезли из резиденции в селе Кой-Таш Политика, 17:12 В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму Политика, 16:47 Минобороны сообщило о двух погибших при взрыве под Архангельском Общество, 16:44 Роспотребнадзор нашел нарушения правил размещения молочки в 63% магазинов Бизнес, 16:42
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
В частности, консульство США, предупреждая граждан об акции в поддержку оппозиционных кандидатов, опубликовало маршрут с призывом прийти на митинг, сказал на заседании в верхней палате представитель МИДа
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. Об этом сообщил глава временной комиссии по защите госсуверенитета верхней палаты Андрей Климов, передает корреспондент РБК. Заявление было сделано в ходе расширенного заседания комиссии.

«Мы говорили раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились», — сказал Климов.

2 августа в Twitter консульства США был опубликован маршрут акции, назначенной на следующий день, заявил представитель российского МИДа Илья Тимохов. «Можно подумать, что это упреждающее действие, но на деле это агитка — с картинки не был стерт русский текст с призывом на акцию», — подчеркнул он. О том, что американские дипломаты опубликовали маршрут акции, ранее говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. РБК направил запрос в посольство США.

Фотогалерея 
Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Член Общественной палаты Михаил Аничкин заявил, что через поддержку Егора Жукова, студента Высшей школы экономики, арестованного по делу о массовых беспорядках, осуществляется давление «через научное сообщество» на органы, принимающие решения. За Жукова помимо прочих вступалась и проректор ВШЭ Валерия Касамара — зарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму.

Аничкин также заявил, что из-за ситуации с семьей Проказовых стоило бы ввести ответственность за участие в несогласованном митинге с детьми.

Член Общественной палаты Максим Григорьев сказал, что агитация к участию в протестах велась через соцсети. «Facebook и Twitter выступали в роли мощных пропагандистских машин», — заметил он.

Кроме Жукова среди арестованных еще восемь человек. Части из них вменяется кроме статьи о массовых беспорядках также насилие в отношении представителей власти либо покушение на него. Уголовное дело о массовых беспорядках и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских были возбуждены 30 июля.

У здания мэрии 27 июля прошла несанкционированная акция протеста против нерегистрации оппозиционных кандидатов на выборах в московский парламент. Силовики разгоняли протестующих дубинками, а участники митинга распылили в глаза нескольким полицейским перцовый газ. Количество задержанных составило, по разным оценкам, от 1074 до 1373 человек. Протестные акции в Москве также состоялись 14 июля, 20 июля и 3 августа.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совете Федерации в середине июня 2017 года. Ее целью сенаторы назвали отслеживание фактов вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». В начале своей деятельности члены комиссии высказывались за введение санкций в отношении зарубежных СМИ в России из-за того, что телеканал RT попал в список иностранных агентов в США. После этого Госдума разработала и приняла закон о СМИ-иноагентах. Также члены комиссии говорили о вмешательстве других государств в региональные и президентские выборы в России.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Андрей Гатинский, Полина Химшиашвили
Теги: Мосгордума, Совет Федерации, вмешательство
Материалы по теме
Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно
Общество
Еще одного человека задержали по делу о массовых беспорядках в Москве
Политика
Митинг обернулся беспорядком
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter