В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

В частности, консульство США, предупреждая граждан об акции в поддержку оппозиционных кандидатов, опубликовало маршрут с призывом прийти на митинг, сказал на заседании в верхней палате представитель МИДа

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. Об этом сообщил глава временной комиссии по защите госсуверенитета верхней палаты Андрей Климов, передает корреспондент РБК. Заявление было сделано в ходе расширенного заседания комиссии.

«Мы говорили раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились», — сказал Климов.

2 августа в Twitter консульства США был опубликован маршрут акции, назначенной на следующий день, заявил представитель российского МИДа Илья Тимохов. «Можно подумать, что это упреждающее действие, но на деле это агитка — с картинки не был стерт русский текст с призывом на акцию», — подчеркнул он. О том, что американские дипломаты опубликовали маршрут акции, ранее говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. РБК направил запрос в посольство США.

Член Общественной палаты Михаил Аничкин заявил, что через поддержку Егора Жукова, студента Высшей школы экономики, арестованного по делу о массовых беспорядках, осуществляется давление «через научное сообщество» на органы, принимающие решения. За Жукова помимо прочих вступалась и проректор ВШЭ Валерия Касамара — зарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму.