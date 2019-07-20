Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

На проспекте Сахарова в Москве состоялся согласованный митинг, участники которого требовали допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции. По оценкам «Белого счетчика», акция собрала более 22 тыс. участников, в полиции назвали меньшую цифру — около 12 тыс. Поводом для митинга послужил отказ Мосгоизбиркома зарегистрировать претендовавших на места в Мосгордуме членов команд Дмитрия Гудкова, Алексея Навального и «Яблока». Причиной такого решения назван брак в собранных ими подписях. О том, как проходила акция, — в фоторепортаже РБК

Юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов