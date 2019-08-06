Дело о лишении прав родителей из-за ребенка на митинге. Что важно знать

Фомин — один из обвиняемых по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК) в столице, которое расследует ГСУ СКР по Москве. Он находится в федеральном розыске. Информация о том, что Фомин использовал ребенка, чтобы избежать применения силы со стороны сотрудников Росгвардии, звучала также на судах по избранию меры пресечения другим фигурантам этого дела.

Как супруги объясняют события 27 июля

31 июля на странице в Facebook Татьяны Фоминой появился пост от имени Фомина. Он объяснил, что у него забрали телефон и компьютер, и он поэтому воспользовался аккаунтом своей матери, чтобы пояснить, что произошло. «В конце старого Арбата друзья вывели меня из этого шествия и надели на меня «кенгурятник» с моим годовалым племянником (я смеялся, но согласился), потому что начали за меня беспокоиться», — говорится в этом посте.

В ночь на 31 июля у Фомина и его родителей прошли обыски, затем его доставили в СК на допрос и отпустили на тот момент в статусе свидетеля, рассказывал он. С его слов, следователи дали ему понять, что считают его одним из координаторов протеста, хотя все его действия на митинге свелись к тому, что он призвал людей покинуть перекрытый ОМОНом Брюсов переулок.

Дмитрий Проказов во вторник прокомментировал иск прокуратуры. По его словам, он с женой и сыном отправился на прогулку по центру. По его словам, мужчина, который взял ребенка на руки, является двоюродным братом его жены Сергеем, однако участвовать в акции изначально они не собирались. «Нам неинтересно участвовать было в этом действии, с ребенком это абсурдно», — сказал он.

Мужчина добавил, что «прогулялся с группой веселых граждан до Арбата», но не видел полицейских, оцеплений и признаков опасности. «В какой-то момент я попросил Серегу понести ребенка. И мы все вместе спустились в метро и доехали домой. Нигде по пути с ребенком не было ни единого полицейского оцепления», — заявил отец малыша, комментируя появившиеся ранее сообщения о том, что ребенка использовали в качестве живого щита для выхода из оцепления.

«Если человек — твой близкий родственник, почему ты не можешь его попросить его немного понести? У нас с собой была коляска, да, но ребенок не всегда любит в коляске сидеть», — добавила в разговоре с РБК Ольга.

В ночь на понедельник у семьи прошел обыск «по делу об оставлении ребенка в опасности», рассказал Проказов; во вторник супруги были вызваны для дачи показаний в Следственный комитет. «Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного», — заявил Проказов. Позже родители заявили РБК, что возбуждены два уголовных дела — по ст. 125 и 156 УК РФ — «Оставление малолетнего в опасности» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Дмитрия и Ольгу допросили в качестве свидетелей, уточнил РБК их адвокат Максим Пашков.

Официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова во вторник не ответила на звонки РБК. Редакция направила в управление официальный запрос.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Омбудсмены обещают разобраться в ситуации

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила РБК, что «лишение родительских прав — это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку». По ее словам, важно понять правовые основания к составлению данного иска. «В настоящее время мы выясняем все обстоятельства», — добавила омбудсмен.

Она отметила, что привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве «щита» недопустимо. «Очевидно, что в ходе подобных акций под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь ребенка, — говорит Анна Кузнецова. — Среди участников могут оказаться и провокаторы, поведение которых непредсказуемо и может быть опасно для детей и для взрослых». В данном случае лица, в том числе и родители, причастные к вовлечению детей в митинги, должны осознавать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка — «она превыше всего», добавила Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович возмутился действиями прокуратуры Москвы. «Шантаж детьми в политических целях недопустим», — заявил он РБК. Он сообщил, что у него нет документов, свидетельствующих, что ребенка подвергали опасности. «Но даже если бы они были, я не считаю это поводом принимать такие резкие решения. Надо в этой ситуации разбираться, но самое главное — что такие вещи не могут быть основанием в моем понимании для лишения родительских прав», — сказал он.

Бунимович отметил, что к лишению родительских прав прибегают «в особенных ситуациях — они штучные, и мы в них подробно разбираемся и только после этого идем на эту крайнюю меру». При этом омбудсмен добавил, что всегда призывал участников митингов не брать с собой детей, чтобы не подвергать их риску.

«Если они преследовали цель подвергнуть своего ребенка опасности, то, безусловно, в этом есть злоупотребление родительскими правами. Если же они просто шли с ребенком по улице и оказались на месте проведения несанкционированного массового мероприятия — это другая история. Если они просто взяли с собой ребенка, чтобы принять участие в санкционированной, несанкционированной акции — это третья история. Если это провокация, то здесь есть прямой умысел. А если нет прямого умысла, то здесь и провокации нет», — заявил РБК глава СПЧ Михаил Федотов.

Юристы говорят о прецедентности дела

Лишение родительских прав обычно инициирует не прокуратура, а органы опеки и попечительства, поясняет адвокат компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. «Процедура может возбуждаться в отношении одного из родителей, который не выполняет свои обязанности по воспитанию ребенка: не платит алименты, ведет себя агрессивно», — указал юрист. В данном случае в качестве основания прокуратура может указать создание ситуации, непосредственно угрожающей жизни и здоровью несовершеннолетнего. «По политическим мотивам кого-то из родителей могут и лишить родительских прав. Но больше вероятность, что родителям вынесут предупреждение, а ситуацию возьмут на контроль органы опеки и попечительства», — уверен юрист.

Участие родителей с малолетним ребенком в несанкционированном митинге не может стать основанием для лишения родительских прав, считает старший партнер, адвокат DS Law Олег Понамарев. По его мнению, в данном случае ни о каком иске по поводу лишения родительских прав не может быть и речи: «Возможно лишь привлечение родителей к административной ответственности за совершение правонарушения». Возбуждение уголовного дела по факту оставления ребенка в опасности не должно влиять на решение суда о лишении родительских прав, уверен Понамарев. Он также отметил, что в случае возбуждения такого дела следствию придется доказать сам факт создания опасности.