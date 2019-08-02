Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы отправил под стражу до 27 сентября 21-летнего студента Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Жуков стал шестым обвиняемым по этому делу. Ранее суд арестовал по обвинению в массовых беспорядках Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Части из них вменяется также насилие в отношении представителей власти либо покушение на него.

Егор Жуков — студент факультета политологии Высшей школы экономики, личное поручительство за него подписала в том числе проректор университета Валерия Касамара, которая попала в число зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. За студента поручились и другие преподаватели вуза, а также журналистка и член СПЧ Екатерина Винокурова, сообщала «Медиазона».