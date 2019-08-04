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Политика ,  
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В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
По словам Марии Захаровой, американское посольство и Deutsche Welle публиковали призывы участвовать в несогласованной акции 3 августа. Эту информацию МИД пообещал довести до властей США и Германии
Мария Захарова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом в эфире «России 1» заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — приводит ее слова ТАСС.

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Правозащитники сообщили об 1 тыс. задержанных на акции в Москве

По словам Захаровой, в несанкционированные акции было вовлечено посольство США в Москве. Она отметила, что дипмиссия опубликовала маршрут прохождения акции, причем он был расписан «попунктно, просто поминутно», а просьба избежать следования по нему находилась только в самом конце. «90% этой информации как раз таки призывали людей подключиться к этому мероприятию», — указала Захарова. Она добавила, что пресс-секретарь посольства публично прокомментировала итоги несанкционированного митинга.

Кроме того, Захарова упомянула немецкого вещателя Deutsche Welle. Она заявила, что публикация каналом на русском языке призыва выходить на акцию была «феноменальным проколом».

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Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

3 августа прошла акция «Вернем себе право на выборы» в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации из-за некачественно собранных подписей. По оценкам правозащитников, число задержанных на акции превысило 1 тыс. человек, полиция по-прежнему утверждает, что задержаны только 600 участников акции.

Позднее СК возбудил первое уголовное дело по итогам акции. Речь идет о преследовании за насилие в отношении представителя власти. Участник акции оказывал сопротивление сотруднику Росгвардии. Боец в результате получил вывих плеча, мужчину задержали, сообщают СМИ.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Мария Захарова, вмешательство, акция протеста
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