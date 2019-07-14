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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Московская акция в поддержку кандидатов в городскую думу. Главное
В центре Москвы, в том числе у здания избиркома, прошла несогласованная акция. Участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Мероприятие завершилось задержаниями. Главное об акции — в обзоре РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Что произошло

  • Днем в воскресенье протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму собрались в Новопушкинском сквере.
  • Позже участники пошли к мэрии, а потом — к городскому избиркому на Моховой улице.
  • Акция была анонсирована как «встреча с избирателями». В московской прокуратуре называли акцию несанкционированной, а в мэрии предлагали протестующим провести мероприятие через неделю на проспекте Сахарова.
  • Колонну сопровождали полицейские, объявлявшие, что акция не согласована с властями.
  • По оценкам ГУ МВД Москвы, в акции принимали участие около тысячи человек.
  • Задержания начались после того, как у здания избиркома установили палатку.
  • По данным «ОВД Инфо», на акции задержали 38 человек, в столичном главке МВД заявили, что задержанных более 25. Среди задержанных — Илья Яшин и Любовь Соболь, которые ранее получили отказ в регистрации на выборы.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Чем вызвана акция протеста

  • Накануне, 13 июля, окружные избирательные комиссии начали выдавать выдвиженцам протоколы о результатах проверки собранных ими подписей. Многие оппозиционные кандидаты получили отказ в регистрации.
  • Сдать подписи кандидаты не от парламентских партий должны были до 6 июля. У окружных комиссий было десять дней на принятие решения о регистрации или отказе кандидату.
  • Среди незарегистрированных кандидатов — бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, глава Красносельского совета депутатов Илья Яшин и другие.
  • В собранных ими подписях нашли нарушения, например, ошибки в ФИО и другие несоответствия паспортным данным. По утверждению Дмитрия Гудкова, при внесении данных в комиссии меняли одну букву в фамилии, имени или отчестве избирателя.

Политика
Почему оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму

  • Любовь Соболь вечером 13 июля назвала недопуск на выборы политическим решением и объявила голодовку.
  • В Мосгоризбиркоме заявили, что процент брака в подписях за Соболь превысил допустимый порог в 10% (комиссия 43-го округа нашла брак в 14,67% подписей).

Реакция

  • В ГУ МВД Москвы сообщили, что задержания на акции связаны с совершением «административных правонарушений, предусмотренных ст.20.2 КоАП России» («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). 
  • В ЦИКе заявили, что незарегистрированные кандидаты могут обратиться в вышестоящую избирательную комиссию или суд, если они не согласны с результатами проверки подписей.
  • Все опрошенные РБК кандидаты от несистемной оппозиции заявили, что намерены оспаривать отказы в регистрации. 
     
Автор: Анастасия Антипова
Теги: Мосгордума, Выборы, Мосгоризбирком, ЦИК
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