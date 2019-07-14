Московская акция в поддержку кандидатов в городскую думу. Главное

В центре Москвы, в том числе у здания избиркома, прошла несогласованная акция. Участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Мероприятие завершилось задержаниями. Главное об акции — в обзоре РБК

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Что произошло

Днем в воскресенье протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму собрались в Новопушкинском сквере.

Позже участники пошли к мэрии, а потом — к городскому избиркому на Моховой улице.

Акция была анонсирована как «встреча с избирателями». В московской прокуратуре называли акцию несанкционированной, а в мэрии предлагали протестующим провести мероприятие через неделю на проспекте Сахарова.

Колонну сопровождали полицейские, объявлявшие, что акция не согласована с властями.

По оценкам ГУ МВД Москвы, в акции принимали участие около тысячи человек.

Задержания начались после того, как у здания избиркома установили палатку.

По данным «ОВД Инфо», на акции задержали 38 человек, в столичном главке МВД заявили, что задержанных более 25. Среди задержанных — Илья Яшин и Любовь Соболь, которые ранее получили отказ в регистрации на выборы.

Чем вызвана акция протеста