Политика , 14 июл, 23:20
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Московская акция в поддержку кандидатов в городскую думу. Главное
В центре Москвы, в том числе у здания избиркома, прошла несогласованная акция. Участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Мероприятие завершилось задержаниями. Главное об акции — в обзоре РБК
Что произошло
- Днем в воскресенье протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму собрались в Новопушкинском сквере.
- Позже участники пошли к мэрии, а потом — к городскому избиркому на Моховой улице.
- Акция была анонсирована как «встреча с избирателями». В московской прокуратуре называли акцию несанкционированной, а в мэрии предлагали протестующим провести мероприятие через неделю на проспекте Сахарова.
- Колонну сопровождали полицейские, объявлявшие, что акция не согласована с властями.
- По оценкам ГУ МВД Москвы, в акции принимали участие около тысячи человек.
- Задержания начались после того, как у здания избиркома установили палатку.
- По данным «ОВД Инфо», на акции задержали 38 человек, в столичном главке МВД заявили, что задержанных более 25. Среди задержанных — Илья Яшин и Любовь Соболь, которые ранее получили отказ в регистрации на выборы.
Чем вызвана акция протеста
- Накануне, 13 июля, окружные избирательные комиссии начали выдавать выдвиженцам протоколы о результатах проверки собранных ими подписей. Многие оппозиционные кандидаты получили отказ в регистрации.
- Сдать подписи кандидаты не от парламентских партий должны были до 6 июля. У окружных комиссий было десять дней на принятие решения о регистрации или отказе кандидату.
- Среди незарегистрированных кандидатов — бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, глава Красносельского совета депутатов Илья Яшин и другие.
- В собранных ими подписях нашли нарушения, например, ошибки в ФИО и другие несоответствия паспортным данным. По утверждению Дмитрия Гудкова, при внесении данных в комиссии меняли одну букву в фамилии, имени или отчестве избирателя.