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Война санкций ,  
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Брюссель передал странам ЕС предложения по новым санкциям против России

Еврокомиссия передала странам ЕС на согласование 11-й пакет санкций против России
В 11-м пакете ограничительных мер против России ЕС сконцентрируется на эффективном исполнении санкции и борьбе с уклонением от них, отметили в Еврокомиссии
Эрик Мамер
Эрик Мамер (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Европейская комиссия направила для согласования странами ЕС 11-й пакет санкций против России из-за военной операции на Украине, сообщил на брифинге представитель ЕК Эрик Мамер.

«В этом пакете основное внимание будет уделено применению санкций, их эффективности и тому, как мы предотвращаем уклонение от них», — цитирует его AFP.

С начала военной операции на Украине ЕС ввел десять пакетов санкций против России. Они затронули ЦБ и его резервы, банковскую, промышленную, авиационную и другие отрасли, крупных российских бизнесменов, чиновников и общественных деятелей, широкий перечень импорта и экспорта.

Последний, десятый пакет санкций был введен в конце февраля. Ограничительными мерами, в частности был расширен запрет на экспорт промышленных товаров и технологий в Россию.

Подготовку 11-ого пакета санкций против Москвы Брюссель начал в начале весны. В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что он будет нацелен в первую очередь на борьбу с уклонением от ограничительных мер. ЕС работает с США, Канадой, Великобританией, Японией и другими странами для обеспечения исполнения санкций и сбора информации о попытках их обойти, отмечала в апреле еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

Подробности о новых санкции в ЕС не раскрывали. По данным Bloomberg, они могут затронуть транзит широкого перечня товаров в третьи страны через Россию. Кроме того, планируется включить в санкционные списки новые компании, указывало агентство. Еврокомиссия хочет получить механизм, который позволит блокировать экспорт товаров в третьи страны в рамках предотвращения уклонения Москвы от санкций, писало DPA. Брюссель рассматривает и санкции против китайских компаний, которые, по мнению ЕС, поставляют оборудование в Россию, якобы использующееся в военных целях, сообщала Financial Times.

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Россия неоднократно называла санкции нелегитимными, поскольку они вводятся без одобрения Совета безопасности ООН. Расчет Запада на развал экономики России не оправдался, указывал президент Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов в апреле выражал мнение, что ЕС исчерпал свои возможности вводить болезненные санкции против Москвы.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
санкции ЕС Военная операция на Украине
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