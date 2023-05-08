Брюссель передал странам ЕС предложения по новым санкциям против России

В 11-м пакете ограничительных мер против России ЕС сконцентрируется на эффективном исполнении санкции и борьбе с уклонением от них, отметили в Еврокомиссии

Эрик Мамер (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Европейская комиссия направила для согласования странами ЕС 11-й пакет санкций против России из-за военной операции на Украине, сообщил на брифинге представитель ЕК Эрик Мамер.

«В этом пакете основное внимание будет уделено применению санкций, их эффективности и тому, как мы предотвращаем уклонение от них», — цитирует его AFP.

С начала военной операции на Украине ЕС ввел десять пакетов санкций против России. Они затронули ЦБ и его резервы, банковскую, промышленную, авиационную и другие отрасли, крупных российских бизнесменов, чиновников и общественных деятелей, широкий перечень импорта и экспорта.

Последний, десятый пакет санкций был введен в конце февраля. Ограничительными мерами, в частности был расширен запрет на экспорт промышленных товаров и технологий в Россию.

Подготовку 11-ого пакета санкций против Москвы Брюссель начал в начале весны. В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что он будет нацелен в первую очередь на борьбу с уклонением от ограничительных мер. ЕС работает с США, Канадой, Великобританией, Японией и другими странами для обеспечения исполнения санкций и сбора информации о попытках их обойти, отмечала в апреле еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

Подробности о новых санкции в ЕС не раскрывали. По данным Bloomberg, они могут затронуть транзит широкого перечня товаров в третьи страны через Россию. Кроме того, планируется включить в санкционные списки новые компании, указывало агентство. Еврокомиссия хочет получить механизм, который позволит блокировать экспорт товаров в третьи страны в рамках предотвращения уклонения Москвы от санкций, писало DPA. Брюссель рассматривает и санкции против китайских компаний, которые, по мнению ЕС, поставляют оборудование в Россию, якобы использующееся в военных целях, сообщала Financial Times.

Россия неоднократно называла санкции нелегитимными, поскольку они вводятся без одобрения Совета безопасности ООН. Расчет Запада на развал экономики России не оправдался, указывал президент Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов в апреле выражал мнение, что ЕС исчерпал свои возможности вводить болезненные санкции против Москвы.