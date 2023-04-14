В Еврокомиссии заявили о подготовке 11-го пакета санкций против России

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Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России, заявила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс в интервью телеканалу CNBC.

«Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет еще один пакет», — сказала она. МакГиннес добавила, что Евросоюз будет и далее бороться с уклонением от введенных ограничений. ЕС работает с США, Великобританией, Канадой, Японией и другими союзниками для обеспечения исполнения санкций и сбора информации о попытках их обойти.

«Чем сильнее наши санкции, тем они эффективнее и тем более Россия будет искать способы [обойти их]», — заявила еврокомиссар. Она отметила, что не стоит недооценивать усилия, которые Москва приложит со своими союзниками по всему миру, чтобы уклониться от санкций.

12 апреля ограничения против России расширили США. Минфин страны ввел санкции против основанного предпринимателем Алишером Усмановым холдинга USM, предприятия «Металлоинвест» и оператора «МегаФон», а также в отношении компаний и людей, которые, как утверждает Вашингтон, связаны с бизнесменом. Например, ограничения коснулись гражданина Кипра Деметриоа Сергидеса, которого в американском ведомстве назвали советником Усманова.

Минторг США в дополнение к санкциям американского Минфина ввел экспортные ограничения против десяти юридических лиц из России, 12 — из Китая. Под санкции также попали по две компании из ОАЭ и Узбекистана и по одной — из Армении, Сирии, Турции, Мальты и Испании. Ограничения введены «за попытки уклониться от экспортного контроля США» и закупку американских товаров для нужд России.