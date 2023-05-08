FT: Евросоюз обсуждает санкции против китайских компаний за поставки чипов в Россию

FT узнала об обсуждении санкций ЕС против компаний КНР за связи с Россией

Брюссель планирует ввести санкции против ряда китайских компаний, поставляющих России чипы и полупроводники, которое якобы используется в военных целях, пишет FT. Пекин отрицает передачу Москве любого вооружения

Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС

Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против ряда китайских компаний за поставки оборудования в Россию, которое якобы используется в военных целях. Об этом со ссылкой на внутренний документ сообщает Financial Times.

Обсуждение санкционного списка состоится в середине мая, в него попали семь китайских компаний: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все компании работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники, отмечает FT.

«Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России <...>, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах <...>, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России», — говорится в проекте документа, подготовленном Еврокомиссией.

Западные страны неоднократно призывали Китай не помогать России поставками вооружений. Госсекретарь США Энтони Блинкен указывал, что «если сведения о поставках подтвердятся, то это может создать серьезную проблему для нас и наших отношений». Представители Пекина называли сообщения о намерении поставить вооружения Москве дезинформацией.

Китай после начала конфликта на Украине не стал вводить санкции против России и множество раз выступал с мирными инициативами. Так, в годовщину начала военных действий Пекин изложил свой мирный план из 12 пунктов. Среди предложений: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий, возобновление переговоров и отказ от санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что считает план скорее высказыванием мыслей. Он отметил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем. Президент США Джо Байден назвал китайский план выгодным только России.

В Кремле инициативу Пекина приветствовали, но не увидели в Киеве «обстановки для обсуждения нюансов». Президент России Владимир Путин не исключил, что китайские предложения могут быть в будущем взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию.

