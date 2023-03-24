Глава Еврокомиссии назвала цель 11-го пакета санкций против России

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных в отношении Москвы мер, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Видео выступления опубликовано в ее Twitter.

«11-ый пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», — сказала она.

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