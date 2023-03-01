От мостов до розеток: какие товары Евросоюз запретил поставлять в Россию

В новом пакете санкций против России ЕС запретил поставки множества товаров, включая металлоконструкции, автопогрузчики, двигатели внутреннего сгорания и конвейеры. Теперь их придется замещать собственными или китайскими товарами

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В рамках десятого пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил экспорт в Россию множества промышленных товаров — всего более 200 таможенных кодов. В Еврокомиссии заявили, что новые ограничения затрагивают продукцию, поставки которой в Россию в 2021 году составляли €11,4 млрд. В ходе предыдущих санкционных раундов ЕС ограничил экспорт товаров на €32,5 млрд (по данным за 2021 год).

Продукция, попавшая под санкции на этот раз, включает шестерни и зубчатые колеса, различные металлоконструкции (в том числе секции мостов и стальные двери), жидкостные фильтры, станки и прессы для обработки металлов, автопогрузчики с вилочным захватом, поршневые двигатели внутреннего сгорания, элеваторы и конвейеры непрерывного действия, определенные прицепы и полуприцепы, некоторые двигатели переменного тока и насосы, свинцовые электроаккумуляторы, части гидротурбин, приборы для физического и химического анализа и т.д. Эти товары попадают под эмбарго как могущие «содействовать улучшению промышленного потенциала» России.

Под другой рубрикой — «продвинутые технологии» — ЕС запретил поставку в Россию цифровых камер, постоянных металлических магнитов, антенн и антенных отражателей, электрических переключателей, «прочих» патронов для ламп, штепселей и розеток, машин для аддитивного производства.

Объемы закупок Россией товаров из списка новых санкций

В 2022 году европейский экспорт всех этих товаров в Россию существенно сократился еще до введения последних санкций — такое поведение поставщиков, как правило, связано с несколькими факторами: ожидание, что на чувствительную продукцию вскоре распространят формальные санкции, затруднения с продажей товаров из-за прочих санкций (против банков, обслуживающих торговлю; против российских морских судов и автомобильных грузоперевозок и т.д.), имиджевые риски.

Тем не менее до последнего момента Россия продолжала закупать эти европейские продукты, теперь попавшие под санкции. По условиям ограничений эти поставки вправе продолжаться до 27 марта по договорам, заключенным до 26 февраля 2023 года. В 2022 году страны ЕС экспортировали в Россию этих товаров на сумму не менее €4,4 млрд, подсчитал РБК на основе данных Eurostat (российская Федеральная таможенная служба раскрытие внешнеторговой статистики приостановила). Часть из этой продукции фактически поставлялась только до марта 2022 года, а после начала российской спецоперации на Украине ее экспорт сократился до символических величин (например, «прочие» прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, «прочие» моторные транспортные средства с полной массой более 20 т), но большинство товаров экспортировалось в Россию в относительно немалых объемах вплоть до конца года.

Например, ввоз европейских турбореактивных двигателей тягой более 25 килоньютонов в Россию еще в 2021 году составлял почти €400 млн, а в 2022 году сократился до €7,6 млн, причем с марта поставки этих двигателей обнулились. Такие турбореактивные двигатели были добавлены в санкционный перечень в отношении России 25 февраля этого года.

Поставки теперь уже подсанкционных розеток, патронов, штепселей, переключателей и электрических устройств для коммутации из Европы в Россию в 2022 году сократились до €138 млн — по сравнению с €381 млн в 2021-м.

Впрочем, фактическое поступление товаров ЕС, попавших под ограничения в рамках последнего санкционного раунда, в Россию могло быть и больше, поскольку в европейскую статистику входит только прямой экспорт из ЕС в Россию. В 2022 году возникла тенденция к реэкспорту европейских товаров в Россию через такие страны, как Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан и т.д., — о ней сообщали эксперт Euromonitor, Европейский банк реконструкции и развития и спецпосланник ЕС по санкциям.

Перспективы импортозамещения

Теперь России придется замещать эти европейские товары отечественной продукцией или азиатскими товарами (в основном китайскими) либо расширять параллельный импорт. Большинство российских компаний уже заменило импортные запчасти и оборудование из недружественных стран на китайские, показал недавний опрос Института Гайдара среди предприятий. При этом 15% российских предприятий сообщили, что продолжают получать подсанкционные станки и машины.

Основываясь на анализе данных китайской таможни и европейского статистического агентства Eurostat, рейтинговое агентство Moody's оценило, что Китай заменил России порядка 20% импорта из стран ЕС, который попал под экспортные ограничения союза (в анализе не учитывался февральский десятый пакет санкций). «Есть свидетельства, что Россия сумела заместить некоторые подсанкционные товары, в том числе развивая отечественные альтернативы. Однако, скорее всего, это достигается ценой увеличения издержек и снижения качества», — считают в Moody's.

Прошлый год показал, что включение товара в санкционный список не означает автоматического прекращения его импорта в Россию, отмечает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. Фактически очень часто налаживаются альтернативные поставки — аналогов из других стран или той же продукции, но более сложными, «окольными» путями. Поэтому говорить можно скорее об удорожании импорта, а не о его полном прекращении, считает эксперт.

В случае с импортом через третьи страны проблемы, главным образом, могут возникать со сложным машиностроительным оборудованием, например со станками с числовым программным управлением, которые имеют связь с производителем. А если это типовое оборудование, которое не требует при эксплуатации участия фирмы-производителя, то отследить поставки в Россию будет сложно, отмечает Сальников. Хотя адаптация сейчас идет в основном через альтернативные пути поставок, какие-то позиции, вероятно, могут быть замещены внутри страны, говорит он: «Например, металлоконструкции, что-то не высокотехнологичное, не требующее уникальных материалов при производстве».

Из данных китайской таможни следует, что зависимость России от европейских товаров, попавших под экспортные ограничения 25 февраля, еще в 2022 году была соизмерима с зависимостью от аналогичных товаров из КНР. Среди 15 товарных позиций, крупнейших по объему экспорта из ЕС в Россию в прошлом году, китайский экспорт в Россию превосходил европейские поставки по семи — трансмиссионные валы и корпуса подшипников, части для механизмов и машин (кранов, бульдозеров, проходческих машин), части оборудования для очистки жидкостей и газов, электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания, автопогрузчики с вилочным захватом, прочее оборудование для фильтрования газов, поршневые двигатели внутреннего сгорания. При этом по сравнению с 2021 годом Китай даже снизил поставки этих товаров в Россию — примерно на 10%, до $2,2 млрд (подсчет по 15 крупнейшим подсанкционным позициям ЕС).