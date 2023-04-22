ЕС собрался расширить ограничения на транзит товаров через Россию

Полного запрета на транзит через российскую территорию не планируется, но ограничения коснутся широкого перечня товаров, в том числе технологий и транспортных средств, пишет Bloomberg

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Европейский союз предложит запретить транзит широкого перечня товаров через Россию в рамках нового пакета санкций против Москвы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Брюссель ранее уже запретил поставлять продукцию двойного назначения через российскую территорию.

Мера, предложенная Еврокомиссией в рамках подготовки 11-го пакета санкций, касается широкого перечня технологий и других товаров, в том числе нескольких видов транспортных средств, но полного запрета на транзит в третьи страны через Россию не будет, отмечает агентство.

На запрете транзита товаров, которые могут использоваться Россией для военной, авиационной и космической отраслей, а также для укрепления промышленного потенциала, настаивали Польша, Эстония и Литва, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.

Основное внимание в новом пакете санкций будет уделено мерам по закрытию лазеек для обхода ограничительных мер, в том числе представителями третьих стран, отмечается в заметке. Собеседник агентства добавил, что в санкционные списки планируется включить новые компании.

По словам источников, санкции также предлагается применять в отношении судов и танкеров, которые отключают навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещения.

Новые санкции вряд ли коснутся «Росатома», поскольку, по словам источников, многие страны ЕС по-прежнему выступают против ограничительных мер против российской атомной энергетики.

Евросоюз с начала военной операции на Украине ввел против России десять пакетов санкций. Последний из них был утвержден в конце февраля. Среди прочего он включал запрет на транзит через Россию товаров двойного назначения, в частности электронных интегральных схем и тепловизионных камер.

МИД России неоднократно называл санкции незаконными и нелегитимными, поскольку, подчеркивали в ведомстве, они введены без одобрения Совета Безопасности ООН. Президент Владимир Путин указывал, что расчет Запада на развал экономики России не оправдался.