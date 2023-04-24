Силуанов заявил, что ЕС исчерпал возможности «делающих больно» санкций
Евросоюз исчерпал свои возможности санкций, которые могли бы причинить России боль, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание». Трансляция шла в группе «Знания» «ВКонтакте».
«Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят, «мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России», — сказал министр.
Он добавил, что мир находится в первой острой фазе процесса изменения мирового порядка. «Мы видим, как эти [развитые] страны пытаются закрепиться, несмотря на то что страны с развивающейся экономикой теснят страны с так называемой развитой экономикой», — отметил Силуанов. По его словам, надо «мыслить на перспективу, как будет дальше развиваться мировая политическая система». Он заверил, что в России это прекрасно понимают и делают «в этом плане все необходимое».
В январе Силуанов говорил, что российская экономика может выдержать новые западные санкции. Еще в мае 2022 года он заявил, что первый шок от западных санкций для российской экономики прошел.
Брюссель ввел десять пакетов санкций в ответ на российскую военную операцию на Украине. О пределе санкционных возможностей в Евросоюзе говорят с конца прошлого года: тогда литовский еврокомиссар Вингиниюс Синкявичюс сказал, что не видит «областей, где эти санкции должны быть дополнены чем-то новым». С ним согласился глава Евросовета Шарль Мишель.
Financial Times в апреле писала, что международные санкции не коснулись только критически важных для одной или нескольких стран ЕС отраслей российской экономики, поэтому попытки ввести новые ограничения будут встречены вето. «Мы закончили», — сказал собеседник издания из числа европейских чиновников.