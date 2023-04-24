Силуанов заявил, что ЕС исчерпал возможности «делающих больно» санкций

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Евросоюз исчерпал свои возможности санкций, которые могли бы причинить России боль, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание». Трансляция шла в группе «Знания» «ВКонтакте».

«Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят, «мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России», — сказал министр.

Он добавил, что мир находится в первой острой фазе процесса изменения мирового порядка. «Мы видим, как эти [развитые] страны пытаются закрепиться, несмотря на то что страны с развивающейся экономикой теснят страны с так называемой развитой экономикой», — отметил Силуанов. По его словам, надо «мыслить на перспективу, как будет дальше развиваться мировая политическая система». Он заверил, что в России это прекрасно понимают и делают «в этом плане все необходимое».

В январе Силуанов говорил, что российская экономика может выдержать новые западные санкции. Еще в мае 2022 года он заявил, что первый шок от западных санкций для российской экономики прошел.

Брюссель ввел десять пакетов санкций в ответ на российскую военную операцию на Украине. О пределе санкционных возможностей в Евросоюзе говорят с конца прошлого года: тогда литовский еврокомиссар Вингиниюс Синкявичюс сказал, что не видит «областей, где эти санкции должны быть дополнены чем-то новым». С ним согласился глава Евросовета Шарль Мишель.

Financial Times в апреле писала, что международные санкции не коснулись только критически важных для одной или нескольких стран ЕС отраслей российской экономики, поэтому попытки ввести новые ограничения будут встречены вето. «Мы закончили», — сказал собеседник издания из числа европейских чиновников.