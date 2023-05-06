ЕС задумался об ограничении экспорта в третьи страны из-за России

ЕК предлагает «в качестве сдерживающего фактора» создать правовую возможность ограничения поставок из ЕС в третьи страны. Если этого будет недостаточно, Брюссель может заблокировать экспорт определенной продукции

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Еврокомиссия считает, что у Евросоюза должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России, сообщает агентство DPA. По его данным, ЕК направила это предложение по 11-му пакету ограничительных мер против Москвы странам-членам объединения накануне, 5 мая.

Согласно инициативе, для начала будет создана правовая возможность ограничения поставок из ЕС в третьи страны «в качестве сдерживающего фактора». Если этой меры будет недостаточно, на следующем этапе Брюссель может заблокировать экспорт определенной продукции, в первую очередь — товаров, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. В качестве примера агентство приводит приборы ночного видения.

По данным DPA, представители 27 стран-членов ЕС обсудят предложение Еврокомиссии с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в среду, 10 мая. Брюссель рассчитывает принять новый пакет санкций в этом месяце. Помимо экспортного контроля, он должен включать ограничения в отношении людей и организаций, поддерживающих военные действия на Украине. Фон дер Ляйен ранее говорила, что новый пакет будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных в отношении Москвы мер.

В конце апреля о том, что ЕС рассматривает введение экспортных ограничений в отношении государств, которые реэкспортируют санкционную продукцию в Россию, сообщала Financial Times. По данным газеты, сначала Брюссель намерен разработает правовую базу, которая позволит определить вызывающие озабоченность продукты и страны, не называя их. После соответствующего предупреждения ЕС сможет добавить названия продуктов и пунктов назначения к числу подлежащих экспортному контролю. Газета отмечала, что не все страны-члены ЕС поддерживают предложение, особенно с учетом геополитических последствий ограничения торговли со странами, которые не принимают непосредственного участия в конфликте на Украине.

По данным FT, предложение поступило после многомесячных попыток Брюсселя убедить Турцию и ОАЭ, а также страны Центральной Азии принять более жесткие меры по недопущению обхода санкций против России. Как пишет DPA, эксперты ЕС недавно подтвердили, что Турция «решительно реагирует» на признаки уклонения от ограничений.

В апреле Bloomberg сообщал, что в G7 обсуждают введение почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, такую возможность рассматривают США. Сейчас под запретом поставки подсанкционных товаров, а обсуждаемая «Семеркой» идея предусматривает запрет на экспорт любых товаров, кроме тех категорий, для которых будет сделано исключение. По данным FT, против этого выступили Евросоюз и Япония.

Как писал Bloomberg в начале мая, США, Европа и другие ключевые союзники Украины обсуждают запрет транзита множества товаров через российскую территорию, каких именно, не уточняется. По данным агентства, страны Запада хотят сфокусироваться на борьбе с ограничениями на поставки России технологий и товаров, используемых в военных целях.

Власти России считают санкции против Москвы незаконными. В Кремле и МИДе заявляют, что западные страны оказывают давление на другие страны из-за ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в случае полного запрета на экспорт в Россию кризис в мировой экономике ускорится.