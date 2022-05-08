Медведев спросил, была ли в Западной Европе должная «денацификация»

«Пигмеи» в Восточной Европе «пляшут под дудку» стран Западной Европы, которые не хотят замечать «возрождения нацизма», заявил Медведев. Он указал, что в Чехии лишили Конева почетного статуса, но оставили его у Гитлера

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Решение пражских властей лишить советского маршала Ивана Конева звания почетного гражданина к 9 мая при том, что Адольф Гитлер до сих пор имеет этот статус в чешском городе Ланшкроун, вызывает сомнение в надлежаще проведенной денацификации, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

«Мерзкое и трусливое лицемерие европейцев не хочет сводить счеты с демонами нацистского прошлого. Отсюда вопрос: а прошла ли после 1945 года Западная Европа, под чью дудку сейчас пляшут восточноевропейские пигмеи, настоящую денацификацию?», — поинтересовался он.

Медведев назвал решение властей Праги «очередным русофобским подарком фальсификаторам истории», напомнив, что пражский памятник полководцу в 2020 году убрали в хранилище для последующего перемещения в музей. Помимо Чехии, продолжил он, Гитлер сохранил почетный статус в польских городах Щецин и Вроцлав, причем власти этих регионов не раз называли ситуацию «отражением того времени» без наличия правовых механизмов для лишения статуса.

«Следите за тошнотворной для нормального человека ловкостью мысли: память о советском маршале — это коммунистическая пропаганда, и она должна быть уничтожена, а отказ от борьбы с возвеличиванием нацистов — это просто «во имя истории», — написал Медведев.

Россия не намерена «попустительствовать кричащему молчанию, отвратительной слепоте, «не замечающей» возрождения неонацизма на Украине», написал зампред Совбеза. Медведев считает, что в Европе присутствует русофобия, причем ее корни в том, что бывшие нацистские чиновники и ученые сделали карьеры в США, Европе и НАТО. Он также указал, что госсекретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении к годовщине Дня Европы (окончания военных действий в Европе во время Второй Мировой) не упомянул СССР.

Читайте на РБК Pro Pro Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи Статьи Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции Pro Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Статьи Pro Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Статьи Pro Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Инструкции Pro Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Статьи Pro Динамика рубля: чем можно объяснить курс сейчас и что будет дальше Динамика рубля: чем можно объяснить курс сейчас и что будет дальше Статьи Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции

Речь идет об обращении Блинкена, которое опубликовал Госдепартамент днем ранее, 7 мая. Он написал, что жители США объединились «с отважными гражданами многих других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе», теперь Вашингтон скорбит о «безжалостной резне десятков миллионов людей в этой захватнической войне, которую вел деспот, стремившийся поработить своих соседей». Госсекретарь обвинил власти России в попытке «исказить историю» для обоснования действий на Украине.

Российский МИД ранее обвинил власти Израиля в поддержке «неонацистского режима» на Украине, где, согласно заявлению, «антисемитизм <...> расцвел пышным цветом». В министерстве утверждали, что есть свидетельства сотрудничества евреев с нацистами, а еврейское происхождение президента не является гарантией от «разгула неонацизма». Глава ведомства Сергей Лавров допустил, что у Гитлера «тоже была еврейская кровь».

В израильском МИД подчеркнули, что «евреи не убивали себя во время холокоста», призвав не обвинять евреев в антисемитизме. Министр Яир Лапид призвал российское правительство извиниться перед Иерусалимом за пересечение «красной черты». Позднее власти Израиля сообщили, что президент Владимир Путин извинился за слова Лаврова. В Кремле прокомментировали вопросы об этом словами «нечего добавить».