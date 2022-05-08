Медведев спросил, была ли в Западной Европе должная «денацификация»
Решение пражских властей лишить советского маршала Ивана Конева звания почетного гражданина к 9 мая при том, что Адольф Гитлер до сих пор имеет этот статус в чешском городе Ланшкроун, вызывает сомнение в надлежаще проведенной денацификации, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Мерзкое и трусливое лицемерие европейцев не хочет сводить счеты с демонами нацистского прошлого. Отсюда вопрос: а прошла ли после 1945 года Западная Европа, под чью дудку сейчас пляшут восточноевропейские пигмеи, настоящую денацификацию?», — поинтересовался он.
Медведев назвал решение властей Праги «очередным русофобским подарком фальсификаторам истории», напомнив, что пражский памятник полководцу в 2020 году убрали в хранилище для последующего перемещения в музей. Помимо Чехии, продолжил он, Гитлер сохранил почетный статус в польских городах Щецин и Вроцлав, причем власти этих регионов не раз называли ситуацию «отражением того времени» без наличия правовых механизмов для лишения статуса.
«Следите за тошнотворной для нормального человека ловкостью мысли: память о советском маршале — это коммунистическая пропаганда, и она должна быть уничтожена, а отказ от борьбы с возвеличиванием нацистов — это просто «во имя истории», — написал Медведев.
Россия не намерена «попустительствовать кричащему молчанию, отвратительной слепоте, «не замечающей» возрождения неонацизма на Украине», написал зампред Совбеза. Медведев считает, что в Европе присутствует русофобия, причем ее корни в том, что бывшие нацистские чиновники и ученые сделали карьеры в США, Европе и НАТО. Он также указал, что госсекретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении к годовщине Дня Европы (окончания военных действий в Европе во время Второй Мировой) не упомянул СССР.
Речь идет об обращении Блинкена, которое опубликовал Госдепартамент днем ранее, 7 мая. Он написал, что жители США объединились «с отважными гражданами многих других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе», теперь Вашингтон скорбит о «безжалостной резне десятков миллионов людей в этой захватнической войне, которую вел деспот, стремившийся поработить своих соседей». Госсекретарь обвинил власти России в попытке «исказить историю» для обоснования действий на Украине.
Российский МИД ранее обвинил власти Израиля в поддержке «неонацистского режима» на Украине, где, согласно заявлению, «антисемитизм <...> расцвел пышным цветом». В министерстве утверждали, что есть свидетельства сотрудничества евреев с нацистами, а еврейское происхождение президента не является гарантией от «разгула неонацизма». Глава ведомства Сергей Лавров допустил, что у Гитлера «тоже была еврейская кровь».
В израильском МИД подчеркнули, что «евреи не убивали себя во время холокоста», призвав не обвинять евреев в антисемитизме. Министр Яир Лапид призвал российское правительство извиниться перед Иерусалимом за пересечение «красной черты». Позднее власти Израиля сообщили, что президент Владимир Путин извинился за слова Лаврова. В Кремле прокомментировали вопросы об этом словами «нечего добавить».