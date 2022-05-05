В Израиле сообщили, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях

Лавров ранее заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи», а у Гитлера была еврейская кровь. Власти Израиля потребовали извинений. В телефонном разговоре Путин, по версии офиса Беннета, принес эти извинения

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме, сообщает канцелярия Беннета.

В сообщении Кремля по итогам разговора Путина и Беннета об извинениях со стороны российского президента не сообщается.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Лавров в опубликованном 1 мая интервью Mediaset заявил: «[Президент Украины Владимир] Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Так он ответил на вопрос о том, как Россия может заниматься «денацификацией» Украины, если ее президент — еврей.

Зеленский заявил, что слова Лаврова — «антисемитский выпад» и глава российского дипведомства «переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов». Беннет назвал заявления Лаврова ложью.

Глава израильского МИДа Яир Лапид сказал, что российское правительство должно извиниться перед Израилем и еврейским народом за слова министра. Лапид назвал высказывания Лаврова «непростительными и возмутительными» и заявил, что они являются «ужасной исторической ошибкой». «Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — подчеркнул он.

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Главный раввин России Берл Лазар назвал заявления Лаврова шокирующими: «было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку».

Посла России в Израиле после заявления главы российского МИДа вызвали в МИД для разъяснений.

3 мая МИД России опубликовал заявление в ответ на слова Лапида. В нем говорилось, что Израиль поддерживал Киев, где сформировался «неонацистский режим», а антисемитизм «расцвел пышным цветом». Заявления израильского министра в МИДе назвали «антиисторическими». «Еврейское происхождение президента — не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране», — уверены в министерстве.