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МИД обвинил власти Израиля в поддержке «неонацистского режима»

МИД обвинил власти Израиля в поддержке «неонацистского режима» на Украине
Ранее Лавров заявил, что нахождение президента-еврея у власти на Украине не гарантирует отсутствие нацизма в стране. В Израиле сочли высказывание «расизмом». МИД России после этого заявил, что Израиль поддерживает неонацистов
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

МИД России считает, что Израиль поддерживает Киев, где сформировался «неонацистский режим» и где «антисемитизм <...> расцвел пышным цветом». Об этом говорится в публикации ведомства.

В министерстве комментировали высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида, который заявил, что евреи «не убивали сами себя во время холокоста», и подчеркнул, что обвинять евреев в антисемитизме — это демонстрировать «самый низменный уровень расизма в отношении евреев».

Таким образом Лапид отреагировал на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого во время интервью 1 мая спросили, как Россия может «денацифицировать» Украину, если ее президент Владимир Зеленский — еврей. В ответ Лавров заявил, что у Гитлера «тоже была еврейская кровь». «Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — добавил министр.

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Глава МИД Израиля также потребовал от правительства России извинений перед Израилем и еврейским народом за эти слова.

В российском МИДе назвали заявления Лапида «антиисторическими» и «объясняющими курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве». Там напомнили, что в истории были примеры сотрудничества евреев с нацистами. «Еврейское происхождение президента — не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране», — заявили в министерстве.

По версии МИДа, на Украине существует «самый махровый антисемитизм и ромофобия (предубеждение против всего, что связано с цыганами. — РБК)».

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«Несмотря на существование закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют. Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот — пестуются», — считают в ведомстве.

Зеленский в свою очередь назвал слова Лаврова «антисемитским выпадом».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Украина Израиль неонацисты евреи антисемитизм Сергей Лавров Владимир Зеленский
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