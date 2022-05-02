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Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев

Россия должна извиниться за слова главы МИДа Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Он отметил, что этим заявлением Москва «пересекла черту»
Яир Лапид
Яир Лапид (Фото: Menahem Kahana / AP)

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что самые главные антисемиты — это сами евреи, «пересекли черту», российское правительство должно извиниться перед Израилем и еврейским народом, заявил глава израильского МИДа Яир Лапид, передает The Times of Israel.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но есть черта, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед еврейским народом», — сказал Лапид.

В интервью Mediaset, опубликованном 1 мая, Лавров допустил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел еврейское происхождение. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос, как Россия может «денацифицировать» Украину, если ее президент Владимир Зеленский — еврей. «Он (Зеленский. — РБК) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — сказал Лавров.

Глава МИД Израиля указал Лаврову, что «евреи не убивали себя в холокост»
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Яир Лапид

После его слов российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений. Позднее пресс-служба МИДа Израиля заявила, что слова Лаврова «непростительны и возмутительны», а также являются исторической ошибкой. «Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — подчеркнул Лапид.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил слова Лаврова, сказав, что «эта ложь предназначена для того, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, и таким образом освободить угнетателей евреев от их ответственности». Беннет подчеркнул, что использование холокоста в качестве «политического тарана» должно быть немедленно прекращено.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. В качестве ее основных целей он назвал необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. Киев ввел военное положение и разорвал отношения с Москвой.

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Президент Украины Владимир Зеленский исключал наличие антисемитизма на Украине и говорил, что он сам является евреем. «У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом», — говорил он.

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Теги
Полина Мартынова
Израиль Холокост евреи Сергей Лавров
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