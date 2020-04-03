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В Праге с площади убрали памятник советскому маршалу Коневу

Фото: Petr David Josek / AP

Местные власти сняли с пьедестала памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги. Об этом сообщил пресс-секретарь района Ондржей Шрамек, передает Novinky.cz.

Шрамек уточнил, что снять памятник городской совет решил еще в сентябре прошлого года. По его словам, скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века.

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Ранее памятник маршалу Коневу не раз становился объектом атаки вандалов. Так, в мае 2018 года неизвестные облили скульптуру розовой краской, а в августе прошлого года на памятнике нанесли надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату «1968».

Из-за противоречивого отношения к деятельности маршала со стороны чешского населения муниципальные власти еще в августе 2018 года решили изменить табличку на памятнике, указав как информацию о причастности маршала к освобождению чешской столицы от нацистов, так и к подавлению венгерского восстания в 1956 году и вводу войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году. Несмотря на это, в сентябре 2019-го совет депутатов городского округа, где размещен памятник, все же решил переместить его в музей.

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Президент Чехии Милош Земан назвал решение муниципального совета о переносе позором для страны. Он отметил, что Конев выступает символом воинов Красной армии, которые погибли при освобождении Чехословакии.

Теги: памятник, Чехия, Прага
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