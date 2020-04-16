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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

По словам градоначальника Зденека Гржиба, уголовное преследование законно избранных депутатов из-за сноса памятника Ивану Коневу со стороны иностранного государства недопустимо
Фото: David W Cerny / Reuters

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии. Об этом он заявил РБК.

«Мы считаем недопустимым преследование представителей другого государства, избранных на демократических выборах, за выполнение своего мандата», — сказал Гржиб.

Глава города также отметил, что в соответствии с законодательством Чехии мэрия не вправе влиять на процесс принятия решений муниципальных властей, в частности администрации района Праги-6, где был расположен монумент. РБК направил запрос в муниципальный орган.

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По распоряжению местных властей памятник Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, был снят с пьедестала 3 апреля. В ответ на это российские следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демонтаж монумента является «преступлением», и призвала чешские власти соблюдать касающиеся сохранности воинских памятников положения двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отреагировал на инцидент с памятником и призывал восстановить монумент. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу попросил чешских военных передать памятник маршалу Ивану Коневу в Россию.

После этого чешский МИД сообщил, что демонтаж памятника не противоречит установленным договоренностям, и потребовал не вмешиваться во внутренние дела государства. По словам представителей министерства, если Россия продолжит «конфронтационные заявления и действия», это будет расценено «как отсутствие интереса с российской стороны в дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений между двумя странами».

Маршал Советского Союза Иван Конев во время Великой Отечественной войны провел ряд важнейших операций, участвовал в битве за Москву, в Курской битве и форсировании Днепра, штурме Берлина, освобождении Праги. Памятник Коневу в столице Чехии был установлен 9 мая 1980 года на пражской площади Интербригады в память о заслугах военачальника в спасении Праги от нацистов. В августе 2018 года муниципальные власти добавили к надписи на памятнике упоминание о том, что Конев участвовал в подавлении венгерского восстания в 1956 году и «Пражской весны». Через год местная администрация приняла решение перенести монумент в музей.

Автор: Майя Бобенко
Теги: новости РБК, памятник, Иван Конев, Прага
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