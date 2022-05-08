Глава Еврокомиссии увидела появление «теней прошлого» на Украине

ЕС справится с кризисом на Украине, несмотря на «тени прошлого», заявила глава ЕК, добавив, что в Европе, как никогда прежде, чувствуют единение. Ранее Штайнмайер сказал, что мечта о едином европейском доме обернулась кошмаром

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Matthys / AP)

За годы, прошедшие с конца Второй мировой войны, европейские страны стали сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде, а начало Россией военной спецоперации на Украине напоминает о причинах празднования Дня Европы 9 мая. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении к жителям Евросоюза.

«Сегодня наш континент сталкивается с тенями прошлого, которые, как мы думали, давно остались позади <...>. Разрушенные города. Миллионы невинных людей покидают свои дома», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз поддерживает Украину и справится с возникшим вызовом. «Миллионы европейцев — во всех уголках нашего Союза и из всех слоев общества — мобилизовались, чтобы помочь своим нуждающимся соседям», — заявила глава ЕК, добавив, что жители Европы предоставили украинским беженцам свои дома, отправили нуждающимся продукты питания, одежду или оформили пожертвования.

«Больше, чем когда-либо, европейцы чувствуют себя принадлежащими к одной европейской семье. Это наполняет мое сердце гордостью», — резюмировала фон дер Ляйен.

День Европы отмечается в Евросоюзе ежегодно 9 мая. Он посвящен миру и единству на континенте, его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

«Объединение производства угля и стали <...> изменит судьбу тех регионов, которые долгое время занимались производством военного снаряжения, от которого они были самыми постоянными жертвами», — говорилось в документе.

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Ранее сегодня о тяжелой ситуации в Европе заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его речь была приурочена к Антивоенному дню, в республике его празднуют 8 мая в честь окончания Второй мировой войны. Он рассказал, что немцы помнят о жертвах агрессии нацистов против жителей СССР, 8 мая стало для них днем памяти, назидания и благодарности, благодаря чему возникла надежда, что война перестанет быть политическим средством.

«Поколения политиков работали над тем, чтобы «никогда больше» также значило «никогда больше нет войны в Европе». Михаил Горбачев дал нам видение на пути — общий европейский дом. Но сегодня, 8 мая, мечта об общем европейском доме провалилась: на его место пришел кошмар. Это 8 мая — день войны», — заключил Штайнмайер.

Российский президент Владимир Путин 8 мая обратился к главам ДНР и ЛНР со словами «как и в 1945 году, будет за нами». «Наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», — уверен он. В обращении к ветеранам, жителям Украины и Грузии, лидерам других постсоветских республик Путин призвал «не допустить возрождения нацизма».