Блинкен заявил о попытках властей России исказить историю
Власти России пытаются «исказить историю» ради «оправдания» действий на Украине, говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, приуроченного к 77-летней годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.
«Мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто сейчас пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как достижение коллективного героизма и самопожертвования», — говорится в заявлении главы Госдепа.
Он отметил стойкость и решимость солдат и гражданских лиц, которая привела к победе союзников в борьбе с нацистской Германией. «Мы скорбим о безжалостной резне десятков миллионов людей в этой захватнической войне, которую вел деспот, стремившийся поработить своих соседей», — заявил Блинкен.
Он счел «священным долгом» говорить правду о прошлом и поддерживать тех, кто выступает за свободу. Блинкен также назвал построенное с партнерами и союзниками трансатлантическое сообщество важным для продвижения к более безопасному, справедливому и процветающему будущему.
На Западе не в первый раз обвиняют Россию в попытках «переписать историю». В 2019 году Европарламент принял резолюцию, в которой заявил, что Вторая мировая война началась из-за пакта Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, а глава крупнейшей фракции парламента ЕС Манфред Вебер заявлял о попытках президента России Владимира Путина «переписать историю».
Российский лидер тогда резко раскритиковал резолюцию, заявив, что война началась не из-за упомянутого пакта, а из-за Мюнхенского сговора 1938 года (Соглашение о передаче чехословацкой Судетской области Германии было подписано Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии. — РБК). Он также возмутился тем, что принятый в ЕС документ фактически ставит на одну доску «и нацистских агрессоров, и Советский Союз», и назвал это попыткой исказить историческую правду.
Путин также неоднократно заявлял об открытых проявления нацизма на Украине и в странах Прибалтики и попытках радикалов «переписать историю, оправдать предателей и преступников, а руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Российские власти также называли украинские власти «неонацистским режимом» и заявляли о многочисленных притеснениях в отношении русского языка и русскоговорящего населения.
24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины, а также по защите населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей. По его словам, украинские власти провели две «карательные операции» в Донбассе и начали преследовать людей на юго-востоке страны, которые не поддержали государственный переворот в Киеве в 2014 году.