Песков ответил «нечего добавить» на сообщение Израиля об извинении Путина

Отвечая на вопрос о необходимости для Лаврова высказаться на израильскую тему, Песков заявил о продолжении «доверительного дружеского диалога» с Тель-Авивом. Слова Лаврова о евреях и Гитлере ранее вызвали критику Израиля

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

В Кремле ничего не могут добавить к сообщению о разговоре президента Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам. Ранее израильская сторона сообщила, что российский президент извинился за слова главы МИД о евреях, однако в сообщении Кремля по итогам разговора об этом не говорилось.

«Разговор был очень важный. Но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщение по результатам общения», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, должен ли министр иностранных дел Сергей Лавров вернуться к израильской теме и извиниться, Песков отметил, что Россия продолжает «доверительный дружеский диалог с израильскими друзьями».

Отношения России и Израиля ухудшились из-за фразы Лаврова, сказанной в интервью Mediaset 1 мая. «[Президент Украины Владимир] Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — заявил глава МИД России.

Израильский премьер назвал заявление министра ложью, а глава МИД Израиля Яир Лапид потребовал извинений от российского правительства перед властями и народом. Он также заявил, что «евреи не убивали себя во время холокоста». Посла России Анатолия Викторова вызвали во внешнеполитическое ведомство Израиля.

МИД России 3 мая опубликовал заявление, в котором назвал слова Лапида «антиисторическими» и «объясняющими курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве». Ведомство указало, что в истории были примеры сотрудничества евреев с нацистами. «Еврейское происхождение президента — не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране», — заявили в министерстве.

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Накануне состоялся телефонный разговор Путина с премьером Израиля. Кремль по его итогам сообщил, что российский президент «тепло поздравил» Беннета с Днем независимости, а также затронули особое значение Дня Победы для народов обеих стран. «Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия», — рассказали в Кремле.

Позднее было опубликовано заявление о разговоре канцелярии премьера Израиля. В нем указывалось, что политики обсудили высказывания Лаврова. «Премьер-министр принял извинения президента Путина по поводу комментариев Лаврова и поблагодарил за разъяснение по поводу отношения к еврейскому народу и памяти Холокоста», — отмечалось в сообщении.