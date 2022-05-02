Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Более 25% новичков не могут влиться в коллектив и уходят. Как их удержать Pro, 15:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:08
Президент Венгрии предложил парламенту переизбрать Орбана премьером Политика, 14:57
Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Pro, 14:43
Глава МИД Израиля указал Лаврову, что «евреи не убивали себя в холокост» Политика, 14:43
Как в мире встретили праздник Ураза-байрам. Фоторепортаж Общество, 14:37 
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:36
Тарасова оценила чемпионство ЦСКА словами «оказывается, это достижение» Спорт, 14:24
Пять самых опасных нарушений ПДД по версии россиян и как их избежать Партнерский проект, 14:09
Крупнейший импортер российского угля в Индии отказался от новых закупок Бизнес, 14:09
В России разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной Экономика, 14:06
Минобороны сообщило об эвакуации более 120 человек с «Азовстали» Политика, 14:03
КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина Спорт, 13:59
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Pro, 13:48
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Израиля указал Лаврову, что «евреи не убивали себя в холокост»

Ранее глава российского МИДа в ответ на заявление Зеленского о еврейских корнях заявил, что Адольф Гитлер тоже мог иметь еврейское происхождение. Министр иностранных дел Израиля назвал слова Лаврова «непростительными»
Яир Лапид
Яир Лапид (Фото: Gili Yaari / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ответ на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова напомнил, что «евреи не убивали себя во время холокоста» и не следует обвинять евреев в антисемитизме. Об этом сообщила в пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — заявил Лапид.

Video

Ранее в интервью Mediaset Лавров не исключил, что глава нацисткой Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение. «Я если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь», — сказал он. Заявление российского министра прозвучало в ответ на реплику президента Украины Владимира Зеленского, который ранее говорил о своих еврейских корнях и о «несостоятельности» операции по «денацификации» Украины.

После слов Лаврова посла России в Израиле Анатоля Викторова вызвали в израильский МИД на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений высказываний российского министра.

Посла России вызвали в израильский МИД после заявлений Лаврова о Гитлере
Политика
Анатолий Викторов

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин в качестве ее основных целей называл необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. После начала спецоперации власти Украины ввели военное положение и объявили о мобилизации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом
Статьи
Pro
Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания
Инструкции
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи
Pro x The Economist
Федеральная резервная система (Вашингтон, США) ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии
Статьи
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Pro
Фото: Anthony Kwan / Getty Images Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России
Статьи
Pro
Особняки, картины, книги — чем расплачивались должники в начале 2022 года
Кейсы

Президент Украины Владимир Зенленский ранее исключал наличие антисемитизма на Украине и говорил, что он сам является евреем. «У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом», — говорил он.

1 мая Лавров заявил, что у Зеленского были «все козыри» для установления мира в Донбассе, однако тот предпочел этого не делать. Министр также отметил, что российская сторона не требует от Зеленского, чтобы тот сдался, однако ему следует приказать «отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление». В то же время главной целью спецоперации он назвал «обеспечение безопасности людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Сергей Лавров Израиль Холокост евреи
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Посла России вызвали в израильский МИД после заявлений Лаврова о Гитлере
Политика
Лавров заявил, что Зеленский должен «прекратить сопротивление»
Политика
Зеленский назвал несправедливым прием Турцией российских туристов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter