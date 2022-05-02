Глава МИД Израиля указал Лаврову, что «евреи не убивали себя в холокост»

Ранее глава российского МИДа в ответ на заявление Зеленского о еврейских корнях заявил, что Адольф Гитлер тоже мог иметь еврейское происхождение. Министр иностранных дел Израиля назвал слова Лаврова «непростительными»

Яир Лапид (Фото: Gili Yaari / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ответ на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова напомнил, что «евреи не убивали себя во время холокоста» и не следует обвинять евреев в антисемитизме. Об этом сообщила в пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — заявил Лапид.

Video

Ранее в интервью Mediaset Лавров не исключил, что глава нацисткой Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение. «Я если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь», — сказал он. Заявление российского министра прозвучало в ответ на реплику президента Украины Владимира Зеленского, который ранее говорил о своих еврейских корнях и о «несостоятельности» операции по «денацификации» Украины.

После слов Лаврова посла России в Израиле Анатоля Викторова вызвали в израильский МИД на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений высказываний российского министра.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин в качестве ее основных целей называл необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. После начала спецоперации власти Украины ввели военное положение и объявили о мобилизации.

Читайте на РБК Pro Pro Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом Статьи Pro Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд Статьи Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки Статьи Pro x The Economist ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии Статьи Pro Выхода нет: как законно провести сокращение Выхода нет: как законно провести сокращение Инструкции Pro Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России Статьи Pro Особняки, картины, книги — чем расплачивались должники в начале 2022 года Особняки, картины, книги — чем расплачивались должники в начале 2022 года Кейсы

Президент Украины Владимир Зенленский ранее исключал наличие антисемитизма на Украине и говорил, что он сам является евреем. «У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом», — говорил он.

1 мая Лавров заявил, что у Зеленского были «все козыри» для установления мира в Донбассе, однако тот предпочел этого не делать. Министр также отметил, что российская сторона не требует от Зеленского, чтобы тот сдался, однако ему следует приказать «отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление». В то же время главной целью спецоперации он назвал «обеспечение безопасности людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны».