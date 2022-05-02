Глава МИД Израиля указал Лаврову, что «евреи не убивали себя в холокост»
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ответ на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова напомнил, что «евреи не убивали себя во время холокоста» и не следует обвинять евреев в антисемитизме. Об этом сообщила в пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — заявил Лапид.
Ранее в интервью Mediaset Лавров не исключил, что глава нацисткой Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение. «Я если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь», — сказал он. Заявление российского министра прозвучало в ответ на реплику президента Украины Владимира Зеленского, который ранее говорил о своих еврейских корнях и о «несостоятельности» операции по «денацификации» Украины.
После слов Лаврова посла России в Израиле Анатоля Викторова вызвали в израильский МИД на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений высказываний российского министра.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин в качестве ее основных целей называл необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. После начала спецоперации власти Украины ввели военное положение и объявили о мобилизации.
Президент Украины Владимир Зенленский ранее исключал наличие антисемитизма на Украине и говорил, что он сам является евреем. «У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом», — говорил он.
1 мая Лавров заявил, что у Зеленского были «все козыри» для установления мира в Донбассе, однако тот предпочел этого не делать. Министр также отметил, что российская сторона не требует от Зеленского, чтобы тот сдался, однако ему следует приказать «отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление». В то же время главной целью спецоперации он назвал «обеспечение безопасности людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны».