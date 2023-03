В ФРГ сообщили об обыске на судне из-за взрывов на «Северных потоках»

Немецкая прокуратура подтвердила, что, расследуя подрыв Nord Stream, обследовала подозрительное судно, которое могло перевозить взрывчатку. Ранее газета Die Zeit писала, что речь идет о яхте, арендованной, вероятно, украинцами

Вид на порт Росток (Фото: Bernd Wüstneck / ZB / Global Look Press)

В январе Генеральная прокуратура Германии в рамках расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» проводила обыск на подозрительном судне, которое предположительно перевозило взрывчатку, пишет Die Welt со ссылкой на заявление ведомства.

Подробностей, кто и зачем перевозил ее, ведомство не приводит. В ответ на запрос ТАСС в Генпрокуратуре указали, что продолжают анализировать улики и не могут говорить о причастности к подрыву какого-либо государства. Судно, по данным ведомства, было арендовано у компании из ФРГ, но ее сотрудники вне подозрений.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что немецкие следственные органы идентифицировали яхту, которая, вероятно, использовалась при совершении взрыва на «Северных потоках» 26 сентября прошлого года.

Судно, как пишет издание, арендовала принадлежащая двум украинцам компания из Польши. 6 сентября яхта вышла из порта Росток в Германии со взрывчаткой, которую привезли туда на грузовике.

В операции участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза, два помощника водолаза) и одна женщина-врач. Эта группа разместила взрывчатку на газопроводах. Национальность указанных лиц не известна, заказчик и спонсор тоже.

Об «украинском следе» в истории с подрывом трубопроводов также сообщали The New York Times и The Washington Post. По их данным, речь идет о некой проукраинской группировке, которая не связана с официальным Киевом. Власти Украины уже опровергли свою связь с подобной группой.

The Times писала, что об участии частных украинских лиц в операции Западу было известно еще осенью, однако данные скрывали, чтобы не поссорить Киев и Берлин в ожидании военных поставок от последнего.

Кремль назвал приведенные СМИ данные «скоординированным вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии. Президент Владимир Путин ранее обвинял в ее совершении англосаксов, а российское Минобороны заявляло о причастности к теракту британских военных. Лондон эти утверждения отвергал.

О совершении диверсии американскими водолазами со ссылкой на единственный источник сообщал американский журналист Сеймур Херш. По его данным, в этом также участвовала Норвегия. Вашингтон отрицал, что осуществил подрыв Nord Stream.