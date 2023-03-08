В ФРГ сообщили об обыске на судне из-за взрывов на «Северных потоках»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
В «Росэнергоатоме» заявили о трех месяцах без обстрелов ЗАЭС Украиной Политика, 15:25
Муж блогера Лерчек объяснил наличие 10 паспортов и 8 кг золота Политика, 15:22
ОАЭ выделили $4 млн на помощь украинским детям Политика, 15:07
Производитель двигателей Yanmar Holdings прекратит работу в России Политика, 15:00
Минобороны сообщило о пресечении работы десяти групп диверсантов в ЛНР Политика, 14:56
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 14:49
Как банки и бизнес продвигают прием платежей по QR-кодам РБК Тренды, 14:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Для души, дома и красоты: пять идей подарков РБК Стиль, 14:41
Капризов c одноклубниками не поддержал акцию в поддержку ЛГБТ в НХЛ Спорт, 14:39
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России Политика, 14:27
Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных солдат Политика, 14:23
Суд ЕС отменил санкции против матери Пригожина Политика, 14:21
Германия и Португалия поставят Украине 21 танк Leopard в марте Политика, 14:04
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 14:03
Политика ,  
0 

В ФРГ сообщили об обыске на судне из-за взрывов на «Северных потоках»

Прокуратура ФРГ в январе обыскала судно в рамках расследования взрывов на Nord Stream
Немецкая прокуратура подтвердила, что, расследуя подрыв Nord Stream, обследовала подозрительное судно, которое могло перевозить взрывчатку. Ранее газета Die Zeit писала, что речь идет о яхте, арендованной, вероятно, украинцами
Вид на порт Росток
Вид на порт Росток (Фото: Bernd Wüstneck / ZB / Global Look Press)

В январе Генеральная прокуратура Германии в рамках расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» проводила обыск на подозрительном судне, которое предположительно перевозило взрывчатку, пишет Die Welt со ссылкой на заявление ведомства.

Подробностей, кто и зачем перевозил ее, ведомство не приводит. В ответ на запрос ТАСС в Генпрокуратуре указали, что продолжают анализировать улики и не могут говорить о причастности к подрыву какого-либо государства. Судно, по данным ведомства, было арендовано у компании из ФРГ, но ее сотрудники вне подозрений.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что немецкие следственные органы идентифицировали яхту, которая, вероятно, использовалась при совершении взрыва на «Северных потоках» 26 сентября прошлого года.

Судно, как пишет издание, арендовала принадлежащая двум украинцам компания из Польши. 6 сентября яхта вышла из порта Росток в Германии со взрывчаткой, которую привезли туда на грузовике.

В операции участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза, два помощника водолаза) и одна женщина-врач. Эта группа разместила взрывчатку на газопроводах. Национальность указанных лиц не известна, заказчик и спонсор тоже.

Об «украинском следе» в истории с подрывом трубопроводов также сообщали The New York Times и The Washington Post. По их данным, речь идет о некой проукраинской группировке, которая не связана с официальным Киевом. Власти Украины уже опровергли свою связь с подобной группой.

Читайте на РБК Pro
Какие ошибки в управлении командой дорого обойдутся в 2023–2024 годах
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
«Можем увидеть цепную реакцию». Что происходит с криптобанком Silvergate
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде

The Times писала, что об участии частных украинских лиц в операции Западу было известно еще осенью, однако данные скрывали, чтобы не поссорить Киев и Берлин в ожидании военных поставок от последнего.

Кремль назвал приведенные СМИ данные «скоординированным вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии. Президент Владимир Путин ранее обвинял в ее совершении англосаксов, а российское Минобороны заявляло о причастности к теракту британских военных. Лондон эти утверждения отвергал.

О совершении диверсии американскими водолазами со ссылкой на единственный источник сообщал американский журналист Сеймур Херш. По его данным, в этом также участвовала Норвегия. Вашингтон отрицал, что осуществил подрыв Nord Stream.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия Северный поток Nord Stream расследование
Материалы по теме
Кремль назвал статьи о «Северных потоках» скоординированным вбросом
Политика
Власти Германии приняли к сведению данные NYT по «Северным потокам»
Политика
Белый дом отказался комментировать новые данные по «Северным потокам»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter