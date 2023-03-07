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Киев отверг связь с взорвавшей Nord Stream «проукраинской группировкой»

Подоляк: Украина не располагает данными о подрыве Nord Stream «проукраинской группировкой»
Утечка газа в результате взрыва на газопроводе Nord Stream
Утечка газа в результате взрыва на газопроводе Nord Stream (Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press)

Украина не имеет отношения к взрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и не располагает данными о «проукраинской группировке», которая, по информации The New York Times, может быть причастна к диверсии.

«Украина не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о «проукраинской группировке», — написал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Ранее The New York Times со ссылкой на разведданные написала, что к диверсии может быть причастна «проукраинская группировка». В статье также утверждается, что в диверсии не участвовали граждане Великобритании и США.

В правительстве ФРГ агентству «РИА Новости» заявили, что приняли к сведению эту публикацию. Вашингтон отказался комментировать сообщения об инциденте до окончания совместного расследования, которое ведут спецслужбы Германии, Швеции и Дании.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было выгодно.

Постпред России при ООН Василий Небензя жаловался, что Москву не информируют о ходе расследования. По его мнению, Европа «проглотила» инцидент, чтобы не вызвать недовольство США.

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В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что газопровод взорвали водолазы из США при содействии Норвегии. Вашингтон опровергал свою причастность к инциденту.

Теги
Северный поток Северный поток 2 подрыв Михаил Подоляк
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