Times: Запад знает о причастности Киева к взрыву Nord Stream, но утаивает эту информацию

Утечка газа в результате взрыва на газопроводе Nord Stream 2 (Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press)

Западная разведка осведомлена о том, что газопроводы «Северный поток», видимо, взорвали связанные с Украиной лица, но утаивала этот факт, чтобы не поссорить Киев и Берлин, говорится в статье The Times без указания каких-либо источников данной информации.

В публикации говорится, что сведения о причастности к подрыву Nord Stream некоего «частного предприятия из Украины» получила скандинавская делегация на брифинге в Брюсселе уже через неделю после инцидента, который произошел 26 сентября. Однако обнародованием этой информации решили пренебречь, чтобы избежать вопросов о медленном продвижении расследования.

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