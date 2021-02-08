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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский отказался сравнивать украинцев с кроликами из-за «Спутника V»

По словам президента, власти «не имеют права экспериментировать» на гражданах, так как официально эффективность препарата не доказана. По результатам третьей фазы испытаний «Спутника V», ее эффективность превышает 91%
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как, по его словам, высокая эффективность препарата официально не доказана. Об этом сообщает УНИАН.

«Никакой официальной информации по поводу утверждения, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90–91%, от ВОЗ и ведущих европейских и мировых специалистов не существует», — сказал украинский президент.

«Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», — добавил Зеленский. По его словам, власти договариваются о поставках препарата «только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром».

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Общество
Фото:РИА Новости

Ранее Зеленский заявил, что Украина достигла договоренности о поставках препаратов с американской компанией Pfizer, которая производит вакцину вместе с немецкой BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, американской Novavax и китайской Sinovac. По его словам, поставка первой партии вакцины Pfizer ожидается в феврале, тогда же в стране стартует первый этап прививочной кампании.

В этом месяце Украина рассчитывает получить до 1 млн доз вакцины, а до лета — 10 млн, также сообщил президент.

В начале февраля в интервью Axios и HBO Зеленский говорил, что отказ властей закупить препарат из России вызван не тем, «что там написано «Made in Russia», а тем, что «никто не может гарантировать качество этой вакцины». «Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою», — сказал он и добавил, что «не может рисковать здоровьем граждан».

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Глава МИД Украины исключил использование российской вакцины
Общество
Дмитрий Кулеба

В начале января харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине «Спутника V». Документ опубликовали на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением главы ее политсовета Виктора Медведчука. По его мнению, отказ Украины от вакцины «Спутник V» является преступлением и виновные должны понести ответственность. Сам Медведчук привился российской вакциной еще осенью. Глава украинского Минздрава Максим Степанов пообещал, что в стране «никто не будет» регистрировать российский препарат.

«Спутник V» от Центра им. Гамалеи был зарегистрирован в России в августе 2020 года, еще до завершения третьей фазы клинических испытаний. Это векторная вакцина, «вектором», или транспортом для доставки в клетки белков-антигенов SARS-CoV-2, в ней выступает неопасный для человека аденовирус.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

2 февраля медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», проведенной московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Исследование показало 91,6-процентную эффективность вакцины против COVID-19. В ВОЗ сочли приведенные данные доказательством эффективности препарата.

Сейчас вакцина одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране, Тунисе, Армении, Мексике и других странах, заявки на препарат поступили более чем от 50 государств, сообщается на сайте «Спутника V». 19 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. Некоторые европейские политики, в частности, президент Чехии Милош Земан, высказались за использование в стране российского препарата. Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил, что Вена может начать производство «Спутника V», если вакцина получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

Автор
Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина вакцина коронавирус
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