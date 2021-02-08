Зеленский отказался сравнивать украинцев с кроликами из-за «Спутника V»

По словам президента, власти «не имеют права экспериментировать» на гражданах, так как официально эффективность препарата не доказана. По результатам третьей фазы испытаний «Спутника V», ее эффективность превышает 91%

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как, по его словам, высокая эффективность препарата официально не доказана. Об этом сообщает УНИАН.

«Никакой официальной информации по поводу утверждения, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90–91%, от ВОЗ и ведущих европейских и мировых специалистов не существует», — сказал украинский президент.

«Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», — добавил Зеленский. По его словам, власти договариваются о поставках препарата «только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром».

Ранее Зеленский заявил, что Украина достигла договоренности о поставках препаратов с американской компанией Pfizer, которая производит вакцину вместе с немецкой BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, американской Novavax и китайской Sinovac. По его словам, поставка первой партии вакцины Pfizer ожидается в феврале, тогда же в стране стартует первый этап прививочной кампании.