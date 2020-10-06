Путин не исключил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия готова обеспечить поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Если мы с Белоруссией уже начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана», — сказал президент.

При этом глава государства подчеркнул, что для этого необходимо участие официальных властей Украины, которые бы сформулировали запросы и потребности страны.

«Мы к этой работе готовы. Несмотря ни на какие политические сложности», — добавил Путин.