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Путин не исключил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия готова обеспечить поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Если мы с Белоруссией уже начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана», — сказал президент.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

При этом глава государства подчеркнул, что для этого необходимо участие официальных властей Украины, которые бы сформулировали запросы и потребности страны.

«Мы к этой работе готовы. Несмотря ни на какие политические сложности», — добавил Путин.

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Сам же Медведчук заявил, что он, а также его жена и сын уже сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

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Вакцина «Спутник V» была разработана вирусологами центра им. Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 сентября. Сейчас вакцина проходит заключительный этап клинических исследований и уже поступила в гражданский оборот.

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Вакцина от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo;

Ряд стран уже направили российскому правительству запрос на поставки вакцины. Первой ее получила Белоруссия. Путин договорился с президентом республики Александром Лукашенко о том, что государство примет участие в пострегистрационных испытаниях. К вакцинации добровольцев приступили 1 октября.

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<p>Владимир Путин</p>

По данным Министерства здравоохранения Украины, за время пандемии коронавирусом заболели более 234 тыс. человек, из них свыше 4,5 тыс. умерли, более 103 тыс. человек выздоровели. К 6 октября за сутки в стране выявили 4348 новых случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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