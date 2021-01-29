Минздрав Украины пообещал не регистрировать российскую вакцину от COVID

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что, несмотря на «истерию одной политической силы», «никто не будет» регистрировать российскую вакцину на Украине. Ранее на этом настаивала партия Медведчука

Максим Степанов (Фото: Владимир Тарасов / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране «никто не будет» регистрировать российскую вакцину, передает портал Gordon со ссылкой на брифинг министерства.

«Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в Украине регистрировать не будет», — заявил министр. При этом он не уточнил, какую именно политическую силу имеет в виду.

В начале января харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине вакцины «Спутник V». Материнская компания «Биолек», Vilkom Services Limited, сообщила министерству, что «Биолек» договорился с российскими разработчиками о производстве вакцины на предприятии. Глава Vilkom Services Limited Виктор Мартин обратил внимание ведомства на то, что многие страны регистрируют вакцины по ускоренной процедуре, принимая данные зарубежных клинических исследований и не требуя проведения локальных.

Заявление о намерении «Биолек» зарегистрировать российскую вакцину на Украине разместила на своем сайте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее лидер Виктор Медведчук предостерег власти от препятствования регистрации препарата. «Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века», — заявил он.