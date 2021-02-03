В ВОЗ сочли данные в Lancet доказательством эффективности «Спутника V»

Результаты испытаний «Спутника V», опубликованные в журнале The Lancet, говорят о его эффективности в борьбе с COVID-19, заявили в ВОЗ. Там добавили, что ожидают поддержку России, чтобы предоставить препарат нуждающимся странам

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Публикация итогов завершающей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet говорит о ее эффективности для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы приветствуем публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», — сказала она. Вуйнович отметила, что в первую очередь привить от коронавируса следует людей из групп риска, что позволит снизить смертность от заболевания.

Также необходимо обеспечить вакциной страны, которые не могут закупить ее, указала представитель организации. «ВОЗ очень активно подключена. Переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем поддержку и России, чтобы предоставить вакцину всем, кому она нужна», — сказала Вуйнович.

The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины«Спутник V» 2 февраля. Промежуточный анализ данных фазы показал, что введение вакцины обеспечивает эффективность против коронавируса в 91,6%. Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы. Всего обе дозы вакцины получили 14 964 участника, а 4902 получили плацебо. Эффективность вакцины рассчитывалась на основе доли участников с ПЦР-подтвержденным COVID-19.