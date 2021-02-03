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В ВОЗ сочли данные в Lancet доказательством эффективности «Спутника V»

Результаты испытаний «Спутника V», опубликованные в журнале The Lancet, говорят о его эффективности в борьбе с COVID-19, заявили в ВОЗ. Там добавили, что ожидают поддержку России, чтобы предоставить препарат нуждающимся странам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Публикация итогов завершающей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet говорит о ее эффективности для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы приветствуем публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», — сказала она. Вуйнович отметила, что в первую очередь привить от коронавируса следует людей из групп риска, что позволит снизить смертность от заболевания.

Также необходимо обеспечить вакциной страны, которые не могут закупить ее, указала представитель организации. «ВОЗ очень активно подключена. Переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем поддержку и России, чтобы предоставить вакцину всем, кому она нужна», — сказала Вуйнович.

The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины«Спутник V» 2 февраля. Промежуточный анализ данных фазы показал, что введение вакцины обеспечивает эффективность против коронавируса в 91,6%. Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы. Всего обе дозы вакцины получили 14 964 участника, а 4902 получили плацебо. Эффективность вакцины рассчитывалась на основе доли участников с ПЦР-подтвержденным COVID-19.

Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний «Спутника V»
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцина «Спутник V» стала первой вакциной от коронавируса, которую одобрили в России. О ее регистрации президент Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. К тому моменту еще ни одна другая страна не зарегистрировала свой препарат.

«Спутник V» был зарегистрирован еще до завершения третьей фазы клинических испытаний. В связи с этим в ряде стран на одобрение препарата в России отреагировали скептически. В частности, власти США отказались использовать эту вакцину, а главный инфекционист страны Энтони Фаучи выразил сомнения в том, что удалось доказать безопасность и эффективность вакцины. Кроме того, быстрая регистрация препарата смутила и самих врачей. В августе из 3 тыс. опрошенных российских медиков согласились привиться им лишь 24,5%.

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Вопросы в научном сообществе также вызвала первая статья российских ученых о вакцине в журнале Lancet, которая была опубликована 4 сентября. После публикации группа ученых из разных стран, в том числе из Италии, США и Великобритании, обратилась с вопросами насчет препарата, и редакция журнала предложила российским ученым ответить на них.

Комментируя это, замглавы по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил РБК, что категорически отвергает обвинения в недостоверности опубликованных в The Lancet статистических данных. Он отметил, что данные в прошли экспертизу у пяти рецензентов журнала, а в редакцию предоставлялся полноразмерный клинический протокол. «Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам», — указал Логунов.

Кроме того, в самом Центре им. Гамалеи неоднократно сообщали о высокой эффективности вакцины «Спутник V». По словам главы разработчика Александра Гинцбурга, результаты третьей фазы подтвердили итоги первых двух, показав полную безопасность препарата. Среди почти 30 тыс. испытуемых побочные эффекты не были обнаружены, отметил он.

Безосновательной критику российской вакцины назвал и глава Минздрава Михаил Мурашко. «Эта вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. И клинические, и доклинические исследования, и регистрации уже по ним были, это фактически наиболее безопасный путь. У нас достаточное количество знаний», — отметил он.

«Спутник V» уже одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Тунисе и Венгрии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 26 января заявил, что российскую вакцину при поддержке РФПИ в скором времени зарегистрируют еще в 25 странах мира.

Авторы
Анастасия Батманова, Виктория Полякова
вакцина коронавирус пандемия
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