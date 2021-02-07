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Канцлер Австрии назвал условие для производства «Спутника V»

Для этого потребуется одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Курц отметил, что готов привиться российской или китайской вакцины после ее регистрации. РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС в январе
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Австрия попытается начать у себя производство вакцины от коронавирусной инфекции из России или Китая в случае их регистрации европейским регулятором. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому Welt.

«Если российские и китайские вакцины будут одобрены в Европе, то Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности подходящим отечественным компаниям для их выпуска», — сказал Курц. Он отметил, что подобные действия Вена предпримет и в отношении производителей вакцин от COVID-19 из других стран.

По его словам, он лично готов себе сделать прививку российской или китайской вакцины после одобрения Евросоюзом. «В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических баталиях», — пояснил канцлер.

Журналист Bloomberg назвал «Спутник V» главным научным прорывом России
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

19 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как сообщили в фонде, Россия ожидает, что в феврале начнется серия экспертиз, подтверждающих безопасность и эффективность препарата против коронавирусной инфекции. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что «Спутник V» может получить одобрение Евросоюза в марте.

Первой и единственной страной ЕС, разрешившей применять «Спутник V», стала Венгрия. Будапешт пошел на этот шаг, не дожидаясь одобрения европейского регулятора, и взял все риски от использования вакцины на себя в рамках процедуры ускоренной регистрации. 5 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вакцинация «Спутником V» в стране может начаться уже на следующей неделе.

Орбан оценил срок начала вакцинации «Спутником V» в Венгрии
Общество
Фото:Zsolt Czegledi / MTI via AP

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Производство российского препарата на своей территории допускал и министр здравоохранения Германии Йенс Спан. По его словам, ФРГ сейчас изучает вопрос о наличии необходимых для этого производственных мощностей. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала опубликованные в журнале lancet данные об испытании «Спутника V» хорошими.

Журналист Bloomberg Генри Мейер назвал «Спутник V» одним из самых серьезных научных прорывов России со времен СССР. По его мнению, отчет об испытаниях препарата повысил спрос на него. Мейер писал, что российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и превосходит препараты из Китая.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
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