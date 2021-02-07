Канцлер Австрии назвал условие для производства «Спутника V»

Для этого потребуется одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Курц отметил, что готов привиться российской или китайской вакцины после ее регистрации. РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС в январе

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Австрия попытается начать у себя производство вакцины от коронавирусной инфекции из России или Китая в случае их регистрации европейским регулятором. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому Welt.

«Если российские и китайские вакцины будут одобрены в Европе, то Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности подходящим отечественным компаниям для их выпуска», — сказал Курц. Он отметил, что подобные действия Вена предпримет и в отношении производителей вакцин от COVID-19 из других стран.

По его словам, он лично готов себе сделать прививку российской или китайской вакцины после одобрения Евросоюзом. «В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических баталиях», — пояснил канцлер.

19 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как сообщили в фонде, Россия ожидает, что в феврале начнется серия экспертиз, подтверждающих безопасность и эффективность препарата против коронавирусной инфекции. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что «Спутник V» может получить одобрение Евросоюза в марте.