На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Заявку на регистрацию препарата подало харьковское предприятие «Биолек», которое в конце 2020 года договорилось о партнерстве с московским Центром Гамалеи. Начать производство вакцины на Украине компания готова в течение полугода

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Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины «Спутник V». Документ опубликован на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением ее лидера Виктора Медведчука.

Как следует из документов, в Минздрав Украины с просьбой о регистрации «Биолек» обратился 30 декабря. Глава Vilkom Services Limited (материнская компания «Биолека», зарегистрирована на Кипре) Виктор Мартин направил письмо временно исполняющему обязанности главы экспертного центра Минздрава Украины Михаилу Бабенко, в котором уведомил о том, что «Биолек» достиг договоренности с российскими разработчиками вакцины о выпуске препарата на предприятии. В частности, он указал, что препарат уже зарегистрирован в Белоруссии и Аргентине и прошел клинические испытания в этих странах. «По всему миру, включая страны ЕС и США, широко используются процедуры ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции (Fast Track) с учетом широкого распространения вируса и опасности, которую он представляет для населения. В рамках этих ускоренных процедур одобрения вакцины для использования в экстренных ситуациях регуляторы разных стран принимают для регистрационных целей данные зарубежных клинических исследований, не требуя проведения локальных клинических исследований», — заявил Мартин.

По словам главы компании-собственника «Биолека», передача технологий из России для производства конечной лекарственной формы вакцины может занять порядка двух недель. Еще от трех до шести месяцев потребуется предприятию для локализации производства.

РБК обратился за комментарием в компанию «Биолек».