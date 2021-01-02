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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Заявку на регистрацию препарата подало харьковское предприятие «Биолек», которое в конце 2020 года договорилось о партнерстве с московским Центром Гамалеи. Начать производство вакцины на Украине компания готова в течение полугода
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины «Спутник V». Документ опубликован на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением ее лидера Виктора Медведчука.

Как следует из документов, в Минздрав Украины с просьбой о регистрации «Биолек» обратился 30 декабря. Глава Vilkom Services Limited (материнская компания «Биолека», зарегистрирована на Кипре) Виктор Мартин направил письмо временно исполняющему обязанности главы экспертного центра Минздрава Украины Михаилу Бабенко, в котором уведомил о том, что «Биолек» достиг договоренности с российскими разработчиками вакцины о выпуске препарата на предприятии. В частности, он указал, что препарат уже зарегистрирован в Белоруссии и Аргентине и прошел клинические испытания в этих странах. «По всему миру, включая страны ЕС и США, широко используются процедуры ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции (Fast Track) с учетом широкого распространения вируса и опасности, которую он представляет для населения. В рамках этих ускоренных процедур одобрения вакцины для использования в экстренных ситуациях регуляторы разных стран принимают для регистрационных целей данные зарубежных клинических исследований, не требуя проведения локальных клинических исследований», — заявил Мартин.

По словам главы компании-собственника «Биолека», передача технологий из России для производства конечной лекарственной формы вакцины может занять порядка двух недель. Еще от трех до шести месяцев потребуется предприятию для локализации производства.

РБК обратился за комментарием в компанию «Биолек».

Украина заявила о контракте на поставки китайской вакцины от коронавируса
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Фото:Dhemas Reviyanto / Reuters

Возможность запуска производства на территории Украины российской вакцины «Спутник V» обсуждалась на встрече главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Медведчуком в декабре 2020 года. Тогда Дмитриев рассказал, что при посредничестве Медведчука РФПИ и Центру имени Гамалеи (разработчику вакцины) удалось наладить контакт с «Биолеком», который «освоил производство готовой формы вакцины». Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что страна может закупить российскую вакцину против коронавируса только после одобрения Всемирной организацией здравоохранения и появления доказательств безопасности препарата.

«Биолек» ранее принадлежал российской компании «Фармстандарт» (до 2017 года в ее распоряжении было 96,93% акций). Мартина, главу кипрской компании Vilkom Services Limited, которой сейчас принадлежит «Биолек», издание называло партнером собственника «Фармстандарта» Виктора Харитонина.

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