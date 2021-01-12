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Пандемия коронавируса ,  
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Глава МИД Украины исключил использование российской вакцины

По его словам, Россия «не беспокоится о здоровье украинцев», а пытается навязывать «свои пропагандистские штампы». Кулеба отметил, что окончательных результатов исследований российской вакцины нет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что выступил бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет доказана. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

«Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — заявил Кулеба.

По словам министра, окончательных результатов исследований российской вакцины нет, а ее «пропагандистские возможности» превышают реальные.

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Политика

Российская вакцина «Спутник V» получила регистрацию в августе прошлого года. Препарат зарегистрировали после второй фазы испытаний, а третий, финальный этап, стартовал в сентябре. По данным разработчика — центра Н.Ф. Гамалеи — эффективность препарата составила как минимум 91,4%.

В начале января харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине «Спутника V». Документ опубликовали на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением ее лидера Виктора Медведчука. По его мнению, отказ Украины от вакцины «Спутник V» является преступлением и виновные должны понести ответственность.

Сам Кулеба ранее говорил, что вакцина от коронавируса — это «гибридное оружие» России против Украины. 30 декабря Киев объявил, что Украина будет использовать для защиты граждан, которые имеют критический риск инфицирования, китайскую вакцину Sinovac Biotech. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина собирается использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

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Автор
Анастасия Батманова
вакцина Украина
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