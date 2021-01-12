Глава МИД Украины исключил использование российской вакцины

По его словам, Россия «не беспокоится о здоровье украинцев», а пытается навязывать «свои пропагандистские штампы». Кулеба отметил, что окончательных результатов исследований российской вакцины нет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что выступил бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет доказана. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

«Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — заявил Кулеба.

По словам министра, окончательных результатов исследований российской вакцины нет, а ее «пропагандистские возможности» превышают реальные.

Российская вакцина «Спутник V» получила регистрацию в августе прошлого года. Препарат зарегистрировали после второй фазы испытаний, а третий, финальный этап, стартовал в сентябре. По данным разработчика — центра Н.Ф. Гамалеи — эффективность препарата составила как минимум 91,4%.