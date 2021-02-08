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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

В этом месяце начнется первый этап вакцинации, сообщил президент. За год власти рассчитывают обеспечить доступ к вакцине половине населения Украины
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась, заявил президент Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Нам удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное количество заболевших», — сказал Зеленский.

По его словам, украинские власти рассчитывают привить от коронавируса половину населения страны в течение 2021-го — начала 2022 года. Для гарантии равного доступа к вакцине всех жителей Украины уже разработана «дорожная карта», уточнил президент.

При этом Зеленский отметил, что сейчас в стране существует «серьезный вопрос» недоверия граждан к вакцинации. «Мы столкнулись с новой проблемой — это недоверие к вакцинации и отказ от вакцин немалой части населения», — сообщил он, отметив, что готов «личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, безопасна и нужна».

Зеленский заявил о стоящей «с протянутой рукой» за вакцинами Украине
Политика
Фото:Manu Fernandez / AP

Глава государства уточнил, что Украина ожидает поставки вакцин от COVID-19 от четырех кампаний, в том числе от Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. «Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы», — сказал Зеленский.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в записанном для форума видеообращении призвала страны — члены Евросоюза пожертвовать часть вакцин от коронавируса Украине. «В дополнение к COVAX (глобальная инициатива по обеспечению стран равного доступа к вакцинам. — РБК) я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, Украина получит первые вакцины в рамках COVAX в феврале.

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Согласно данным Минздрава Украины, на 8 февраля в стране за сутки был выявлен 2141 новый случай COVID-19. Сначала эпидемии инфекцией заболели 1,24 млн человек, из них умерли 23,6 тыс. человек.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти намерены сохранить карантин в стране до конца апреля. «Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен», — сказал он. Сейчас в стране запрещены массовые мероприятия, работа общепита ночью, а также ограничена заполняемость кинотеатров.

Автор
Анастасия Батманова
Украина Владимир Зеленский пандемия
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 февраля
Общество
Зеленский заявил о стоящей «с протянутой рукой» за вакцинами Украине
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