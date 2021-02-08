Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

В этом месяце начнется первый этап вакцинации, сообщил президент. За год власти рассчитывают обеспечить доступ к вакцине половине населения Украины

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Ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась, заявил президент Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Нам удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное количество заболевших», — сказал Зеленский.

По его словам, украинские власти рассчитывают привить от коронавируса половину населения страны в течение 2021-го — начала 2022 года. Для гарантии равного доступа к вакцине всех жителей Украины уже разработана «дорожная карта», уточнил президент.

При этом Зеленский отметил, что сейчас в стране существует «серьезный вопрос» недоверия граждан к вакцинации. «Мы столкнулись с новой проблемой — это недоверие к вакцинации и отказ от вакцин немалой части населения», — сообщил он, отметив, что готов «личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, безопасна и нужна».