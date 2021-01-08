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Выборы президента США ,  
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Последствия беспорядков в Конгрессе для Трампа. Главное

Демократы в конгрессе призывают к досрочной отставке Трампа и передаче полномочий вице-президенту Пенсу. По данным СМИ, последний не желает этого делать. Сам Трамп осудил штурм конгресса и пообещал мирную передачу власти
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Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Что известно к 04:00 мск

  • Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга у конгресса и штурма здания, «заплатят» за это. Президент намерен сконцентрироваться на мирной передаче власти Байдену и заверил, что инаугурация пройдет, как и было запланировано, 20 января. Трамп также призвал американцев объединиться и примириться.
  • И.о. прокурора округа Колумбия не исключил, что в рамках расследования беспорядков в Вашингтоне могут быть предъявлены обвинения самому Трампу. Майка Шервина спросили, попадут ли в поле зрения прокуроров заявления Трампа о том, что если демократы займут Белый дом, он и его сторонники «будут драться как в аду». На это он ответил, что прокуроры будут проверять действия каждого, кто сыграл свою роль в произошедшем, и в случае доказательств преступления, ему будет предъявлено обвинение.
  • Ранее стали звучать призывы отстранить Трампа от власти и передать на оставшиеся дни все полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Среди требовавших отставки спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократов в сенате Чак Шумер и губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган. Пелоси и Шумер заявили, что потребовали от Пенса ответа на свое предложение, но не получили его.
  • Американские СМИ сообщили, что Пенс не желает отстранять Трампа от должности.
  • Конгрессмен Дин Филлипс заявил о смерти пятого пострадавшего в беспорядках — офицера полиции. Однако позже полиция Капитолия опровергла это и заявила, что 6 января были ранены некоторые полицейские, но ни один из них не умер.
  • Избранный президент Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию.
  • Из администрации Дональда Трампа стали массово увольняться чиновники, среди них — старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли. Также об отставке объявила министр транспорта США Элейн Чао.
  • Полицейского в Вашингтоне, причастного к стрельбе с летальным исходом в среду, отстранили от работы.

В среду, 6 января, конгресс США должен был утвердить итоги выборов президента США. Ранее результаты огласила коллегия выборщиков. Согласно им, кандидата от Демократической партии Джо Байдена поддержали 306 выборщиков, Трампа — 232 человека. Для победы достаточно голосов 270 выборщиков. Трамп неоднократно пытался обжаловать результаты голосования в отдельных штатах.

Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания конгресса США на протесты из-за результатов выборов в США. Они устроили потасовки с полицейскими, которые стояли в оцеплении. Позже протестующие прорвались в здание конгресса и сорвали заседание парламента США, на котором должны были утверждать итоги президентских выборов. Выдавить протестующих из Капитолия силовикам удалось только через несколько часов. При их разгоне они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. По данным CNN, несколько полицейских получили ранения.

Избранный президент США Джо Байден назвал происходящее около конгресса «мятежом». Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим и попросил их протестовать мирно.

Итоги выборов утвердили уже 7 января.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
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Как должны были развиваться события

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По закону члены обеих палат американского конгресса (сенат и палата представителей) должны собраться на заседание 6 января и утвердить результаты выборов. Сессия должна была начаться в час дня по местному времени (21:00 по московскому). Председательствует на этом заседании вице-президент США, который также является председателем сената, именно он должен назвать имя следующего президента страны.

По плану бумаги с результатами выборов от каждого из 50 штатов и от столичного округа Колумбия приносят в зал палаты представителей в шкатулках из красного дерева. Представители от обеих партий, Республиканской и Демократической, вслух зачитывают результаты. После оглашения результатов любой член конгресса может взять слово и заявить о своем несогласии с результатом. Для того чтобы жалобы были рассмотрены, они должны быть поданы в письменной форме. В случае получения письменных возражений конгрессмены расходятся по своим палатам, где обсуждают поданные возражения и голосуют. Необходимо большинство голосов для того, чтобы результат был оспорен.

Байден заявил о мятеже в Вашингтоне
Политика
Фото:Joe Biden / Twitter

Были ли проблемы в прошлом

Утверждение результатов выборов — последний шаг в подведении итогов выборов в США. В абсолютном большинстве случаев эта процедура была простой формальностью. С 1887 года, когда был принят закон о подсчете голосов, попытки оспорить результат предпринимались всего три раза, последний раз — 16 лет назад. Тогда, в январе 2005 года, сенатор от Демпартии Барбара Боксер и конгрессмен от той же партии Стефани Таббс Джонс вынесли на голосование вопрос о непризнании результатов выборов в Огайо. И в сенате, и в палате представителей большинство их инициативу не поддержало. В итоге обе палаты признали победу республиканца Джорджа Буша-младшего над демократом Джоном Керри.

Почему в этот раз возникли проблемы

Действующий президент Дональд Трамп на протяжении всей выборной кампании указывал на многочисленные нарушения, которые якобы были допущены в ходе голосования. Одной из главных претензий президента было голосование по почте, которое на этих выборах стало рекордным из-за эпидемии коронавируса.

После голосования избирателей 3 ноября представители штаба Трампа, Республиканской партии и его сторонников подали около 60 исков с различными требованиями отменить результаты выборов в отдельных штатах. Однако ни один из исков не получил развитие, приводит данные новостной портал Vox. В итоге к 6 января все штаты, в том числе с губернаторами-республиканцами во главе, признали законными полученные в штатах результаты голосования. Результаты народного голосования были поддержаны на втором этапе выборов — голосовании выборщиков 15 декабря. Тогда ни один из членов коллегии выборщиков не пошел против воли большинства в своем штате. После этого Трамп призвал своих сторонников защитить результаты выборов. После того как события в районе Капитолия вышли из-под контроля полиции, Трамп выпустил обращение с призывом к протестующим идти домой. «Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой», — сказал Трамп.

Трамп призвал сторонников «отправиться домой с миром» из конгресса США
Политика

На что рассчитывают сторонники Трампа

Учитывая существующий расклад голосов, результаты выборов должны быть утверждены. В сенате большинство у республиканцев (53 сенатора из 100), в палате представителей перевес у демократов — 232 из 435. Однако большинство республиканцев, включая лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, заявили, что не собираются возражать против утверждения выборов. Тем не менее 13 конгрессменов от президентской партии решили подать возражения. Объяснений этому американские эксперты дают несколько. Среди тех, кто решил опротестовать выборы, сравнительно молодые и популярные политики — например, сенатор Тед Круз, который считает необходимым не признавать результаты выборов в Аризоне, однако оснований не привел. Подавая свои возражения, они показывают, что слышат обеспокоенность своих избирателей. Также они могут рассчитывать на голоса сторонников Трампа в своих избирательных округах в преддверии довыборов в конгресс в 2022 году и выборов президента и конгресса в 2024 году.

То, что борьба вообще происходит, свидетельствует о сохраняющемся влиянии Трампа, пишет Bloomberg. Последствия могут сказаться на промежуточных выборах 2022 года — призывы к возражениям против результатов более широко распространены среди республиканцев в палате представителей, которые находятся в уязвимом положении, и в ходе предвыборной кампании им может быть брошен вызов на этапе праймериз. «Я думаю, что это не только нелепо, но и опасно, — сказал бывший конгрессмен от Республиканской партии Денвер Ригглман. — Я нахожу удивительным, что люди подчиняются тому, кто проиграл выборы, потому что они беспокоятся о праймериз или сборе средств». Дело не в поддержке Трампа, а в реакции на настроения рассерженных и раздраженных сторонников Трампа, считает Джейсон Миллер, советник кампании Трампа в 2016 и 2020 годах.

«Из сделанного Трампом вечером заявления видно, что вся эта история была проекцией его неспособности совладать с собственным эго и признать поражение. Вопросы к голосованию действительно были, но адекватного и внятного плана по оспариванию результатов выборов у Трампа, очевидно, не было», — сказал РБК доцент МГИМО Максим Сучков. Накачка республиканского избирателя негативной риторикой и тезисами об украденных выборах дала только противоположный результат — явка на ключевых выборах 6 января в Джорджии (там проходил второй тур выборов в сенат) среди республиканцев была ниже ожидаемой, и республиканцы проиграли два места, на которые еще в ноябре имели высокие шансы, указывает он.

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Как отреагировали политики в США и в мире

Бывшие президенты США осудили происходящее. «Так оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической республике», — написал Джордж Буш-младший. Президент-демократ Барак Обама считает, что события в Вашингтоне запомнятся как «момент великого бесчестия и позора», ответственность за которые он возложил на Трампа и республиканцев, чей «фантастический рассказ» о выборах все дальше уходит от реальности.

Лидеры стран — союзников США тоже прокомментировали события в Вашингтоне. «Когда в одной из старейших демократий в мире сторонники действующего президента с оружием в руках ставят под сомнение законные результаты выборов, подрывается универсальная идея «один человек — один голос», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении. Премьер Швеции Стефан Лёвен считает, что значительную ответственность за произошедшее несет президент Трамп и многие члены конгресса. Депутат европейского парламента и бывший глава польского МИДа Радослав Сикорский высказался более радикально — по его мнению, Трамп должен быть объявлен сумасшедшим и отстранен.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в США наблюдается раскол общества. Его причиной она назвала архаичность электоральной системы, которая не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. «Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — написала Захарова.

Авторы
Полина Химшиашвили, Григорий Набережнов, Георгий Тадтаев
США выборы Дональд Трамп Джозеф Байден конгресс США
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