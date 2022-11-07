Турция предложит продлить зерновую сделку на год

К продлению зернового соглашения, срок которого истекает 19 ноября, также призывают ООН, НАТО и США. В Кремле говорят, что эффективность сделки еще предстоит оценить

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Анкара считает, что зерновую сделку, срок действия которой истекает 19 ноября, нужно продлить на год. Об этом журналистам заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Türkiye Gazetesi.

«Украина дала гарантии [безопасности] России через Турцию. Мы предложим продлить соглашение еще на один год», — сказал он.

Анкара имеет в виду гарантии со стороны Киева о неповторении нападений в Черном море с использованием инфраструктуры и коридоров для вывоза зерна: об атаке сообщил российский МИД. По данным Минобороны, 29 октября украинская сторона при помощи беспилотников атаковала корабли в Севастопольской бухте, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. Из-за этого Москва приостановила участие в зерновой сделке, но 2 ноября вернулась к ней, заявив, что получила «четкие гарантии» от Киева. При этом украинский МИД заявляет, что страна не брала на себя новых обязательств, касающихся соглашения.

Официально власти Украины не подтверждали причастность к произошедшему в Севастополе. В МИД страны сочли, что Москва, решив на время выйти из сделки, блокирует поставки зерна под надуманным предлогом. Российская сторона эти обвинения отвергает.

К продлению зернового соглашения также призывают США, ООН и НАТО, отмечая, что если бы сельхозпродукция не поступала на мировые рынки в рамках инициативы, то «цены на продовольствие выросли бы и от этого пострадали бы миллионы людей».

В Кремле считают, что эффективность сделки еще только предстоит оценить, Россия обсудит этот вопрос с партнерами. Президент Владимир Путин ранее не раз критиковал исполнение сделки, указывая, что большинство судов были направлены в ЕС, а не в беднейшие страны, как договаривались. Также Москва заявляет, что «не видит какого-либо результата» в отношении второй части соглашения, призванной устранить препятствия для экспорта российского зерна и удобрений, возникшие из-за санкций.