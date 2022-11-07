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Турция предложит продлить зерновую сделку на год

Глава Минобороны Турции: Анкара предложит продлить зерновую сделку на год
К продлению зернового соглашения, срок которого истекает 19 ноября, также призывают ООН, НАТО и США. В Кремле говорят, что эффективность сделки еще предстоит оценить
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Анкара считает, что зерновую сделку, срок действия которой истекает 19 ноября, нужно продлить на год. Об этом журналистам заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Türkiye Gazetesi.

«Украина дала гарантии [безопасности] России через Турцию. Мы предложим продлить соглашение еще на один год», — сказал он.

Анкара имеет в виду гарантии со стороны Киева о неповторении нападений в Черном море с использованием инфраструктуры и коридоров для вывоза зерна: об атаке сообщил российский МИД. По данным Минобороны, 29 октября украинская сторона при помощи беспилотников атаковала корабли в Севастопольской бухте, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. Из-за этого Москва приостановила участие в зерновой сделке, но 2 ноября вернулась к ней, заявив, что получила «четкие гарантии» от Киева. При этом украинский МИД заявляет, что страна не брала на себя новых обязательств, касающихся соглашения.

Официально власти Украины не подтверждали причастность к произошедшему в Севастополе. В МИД страны сочли, что Москва, решив на время выйти из сделки, блокирует поставки зерна под надуманным предлогом. Российская сторона эти обвинения отвергает.

К продлению зернового соглашения также призывают США, ООН и НАТО, отмечая, что если бы сельхозпродукция не поступала на мировые рынки в рамках инициативы, то «цены на продовольствие выросли бы и от этого пострадали бы миллионы людей».

В Кремле считают, что эффективность сделки еще только предстоит оценить, Россия обсудит этот вопрос с партнерами. Президент Владимир Путин ранее не раз критиковал исполнение сделки, указывая, что большинство судов были направлены в ЕС, а не в беднейшие страны, как договаривались. Также Москва заявляет, что «не видит какого-либо результата» в отношении второй части соглашения, призванной устранить препятствия для экспорта российского зерна и удобрений, возникшие из-за санкций.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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