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Военная операция на Украине ,  

Путин обсудит с Эрдоганом ограничение «зерновой сделки» с Украиной

По словам президента России, в рамках «зерновой сделки» лишь малая часть продовольствия экспортируется в бедные страны. Путин предложил ограничить направления вывоза зерна и обещал обсудить идею с Эрдоганом

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На сегодняшний день лишь 3% от вывезенного из Украины продовольствия в рамках «зерновой сделки» было направлено в беднейшие страны. В этой связи необходимо ограничить направления вывоза зерна, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию ведет РБК.

По его словам, большая часть судов в рамках «зерновой сделки», которая заключалась для поддержки нуждающихся стран, была направлена в страны Евросоюза. «По всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два из 87 кораблей. На них было вывезено 60 тыс. т продовольствия из 2 млн т, это всего 3%», — указал президент.

Путин отметил, что действия европейских стран похожи на действия колонизаторов, а развивающиеся страны «просто в очередной раз обманули». «При таком подходе масштаб продовольственных проблем в мире будет только нарастать. <...> Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту с президентом Турции [Реджепом Эрдоганом]», — подчеркнул глава государства.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Соглашение по «зерновой сделке» было подписано Россией и Украиной отдельно друг от друга с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. Первый сухогруз покинул одесский порт 1 августа.

Зерно из портов Украины перестали вывозить после начала российской военной операции 24 февраля. Киев и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.

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