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Посол России отверг обвинения США в обострении ситуации с продовольствием

Посол России Антонов назвал ложными обвинения США в обострении ситуации с продовольствием
Посол назвал обвинения ложными и заявил, что работу нельзя было продолжать без учета вопросов безопасности. Ранее Байден и Блинкен обвинили Москву в усугублении ситуации с голодом и мировой продовольственной безопасностью
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Утверждения американских официальных лиц о том, что выход России из зерновой сделки усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью в мире и обострит ситуацию с голодом, не соответствуют действительности. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба дипмиссии в Telegram.

«Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы. В условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в «черноморской инициативе», мы не можем продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности», — сказал он.

Осуждать Россию за приостановку участия в сделке несправедливо, так как «это произошло из-за безрассудных действий украинских властей», считает Антонов.

«Хотели бы напомнить о наших неоднократных призывах направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. Однако вместо этого добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства. В то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров», — добавил посол

Минобороны объявило о приостановке участия России в зерновой сделке 29 октября, объяснив этот шаг атакой украинских беспилотников на корабли Черноморского флота, обеспечивающие безопасность «зернового коридора». Соглашение России, Украины, Турции и ООН от 22 июля предполагало создание коридора через Черное море для вывоза заблокированного в украинских портах зерна и содействие ООН поставкам российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Договоренность прекращала действие в ноябре.

После заявления Минобороны президент США Джо Байден назвал действия Москвы «возмутительными» и заявил, что у нее не было причин выходить из сделки. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию вернуться к реализации соглашения. При этом оба политика заявили, что приостановка участия Москвы в соглашении приведет к усилению голода и ухудшит ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.

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В Киеве и западных странах уже говорили о продовольственном кризисе до подписания соглашения, когда зерно было заблокировано в украинских портах. Россия после заключения сделки не раз критиковала ее реализацию, президент Владимир Путин называл соглашение «наглым обманом», так как только два из 87 судов, по его словам, отплыли с Украины в беднейшие страны. В ООН приводили другие данные и говорили, что порядка 49% грузов, отбывших из Украины в рамках зерновой сделки, направили в страны со средним и низким уровнем доходов.

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Анатолий Антонов США Украина зерно
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