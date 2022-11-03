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Киев заявил, что не брал на себя новых обязательств по зерновой сделке

Спикер МИД Украины Николенко: Киев не брал на себя новых обязательств по зерновой сделке
Россия вернулась в сделку благодаря дипломатическим усилиям генсека ООН и президента Турции, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко. В Москве говорят, что получили от Украины гарантии безопасности судов
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина не взяла на себя новых обязательств, касающихся зерновой сделки, заявил спикер МИДа Олег Николенко в «Фейсбуке» (владелец соцсети корпорация Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Никаких новых обязательств, которые выходили бы за рамки уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало», — написал он. Николенко подчеркнул, что Киев никогда не использовал зерновой коридор в военных целях и четко придерживается договоренностей в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Россия 29 октября приостановила участие в зерновой сделке, обвинив Украину в атаке на корабли в Севастопольской бухте, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. МИД Украины заявил, что российская сторона блокирует поставки зерна под надуманным предлогом.

2 ноября Минобороны объявило о возобновлении участия в соглашении, так как Москва получила от Киева «необходимые письменные гарантии» неиспользования коридора для ведения боевых действий. Президент Владимир Путин предупредил, что Россия снова выйдет из сделки, если Украина нарушит данные ею гарантии.

По словам Николенко, Россия вернулась к сделке «благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана».

Анкара 3 ноября сообщила, что работа морского коридора для экспорта сельхозпродукции полностью нормализовалась.

Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН соглашения Черноморской зерновой инициативы в июле. Договоренности предполагают открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Зерновая сделка Украина
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