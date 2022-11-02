ООН выразила надежду на продление зерновой сделки после 19 ноября

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ООН надеется, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена, а ее положения будут выполняться в полном объеме. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик отметил, что на протяжении последних трех дней генеральному секретарю ООН пришлось много времени потратить на телефонные переговоры с главами различных государств, в которых он пытался урегулировать ситуацию со сделкой. Представитель генерального секретаря добавил, что все мировое сообщество заинтересовано в упразднении любых препятствий для торговли российским зерном и удобрениями.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле при участии России, Украины, Турции и ООН. Она рассчитана на три месяца и предполагает открытие украинских портов для вывоза украинского зерна. В обмен ООН гарантировала содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России на фоне введенных против нее санкций из-за военных действий на Украине.

29 октября Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Это произошло после атак украинских беспилотников на Черноморский флот в Севастополе. Минобороны заявило, что подвергшиеся атаке корабли участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора в Черном море, по которому идут суда с зерном. Кроме того, ведомство обвинило Киев в использовании гуманитарного коридора для боевых действий против России и потребовало от Украины принять дополнительные обязательства по неиспользованию открытого для гражданских судов маршрута в военных целях.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к зерновой сделке после того, как будет проведено расследование атак на Севастополь, а Украина возьмет на себя озвученные Минобороны обязательства. На следующий день министр обороны Турции Хулуси Акар передал Сергею Шойгу гарантии Киева по зерновой сделке, после чего Россия возобновила участие в соглашении.